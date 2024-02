Da li je vrijeme da se davno posrnula franšiza vrati na najveće visine? Za Medžika Džonsona oko toga nema dileme!

Izvor: JB Autissier / Panoramic / Profimedia

Hrvatski košarkaški as Bojan Bogdanović prešao je iz Detroit Pistonsa u Nikse i veliki Medžik Džonson smatra da je to dovoljno da Njujork uz njega i starosjedioce stigne i do velikog NBA finala.

"Njujork Niksi doveli su Bojana Bogdanovića (prosječno postiže 202 poena po utakmici, uz 41,5 odsto šuta za tri poena) i Aleka Burksa (prosečno postiže 12,7 poena, trojke šutira 40,1 odsto) i mislim da imaju realnu šansu ne samo da igraju u finalu Istočne konferencije, već i u NBA finalu".

Sjajni šuter Bojan Bogdanović i pouzdani rezervista Alek Burks dolaze u Medison skver garden, dok u drugom smjeru, u Detroit, odlaze bek Njujorka Kventin Grajms (24), plejmejker Malakaj Flin (26), kombo-bek Rajan Arčidijakono (30) i francuski šuter Evan Furnije (31), koji je ove sezone odigrao samo tri utakmice. Njegov nekadašnji saigrač iz Orlanda Nikola Vučević komentarisao je odlazak iskusnog šutera iz Medison skver gardena u Detroit, kratkom porukom na društvenoj mreži "Iks", nekadašnjem Tviteru.

On je na svom profilu objavio "gif" Mela Gibsona u ulozi Vilijama Volasa u firmu "Hrabro srce", uz poruku "Slobodaaaa". Uz to je napisao samo "Evan Furnije u ovom trenutku". Pogledajte:

Niksi su u četvrtak doveli i britanskog krilnog košarkaša Odžija Anunobija iz Toronta, u kojem je 2019. bio šampion, a prošle sezone bio je član najbolje defanzivne petorke NBA lige. Takođe, tu su i starosjedilac i dugogodišnji lider tima, krilni centar Džulijus Rendl (29), tu je i novi Ol-star igrač Džejlen Branson (27), koji igra sezonu života i osmi je strijelac lige sa prosjekom od 27,2 poena po meču. Takođe, u timu je i centar Mičel Robinson, (25), koji ove sezone postiže 6,2 poena uz prosjek od 10,3 skokova po meču...

Predvođeni iskusnim trenerom Tomom Tibooom, poznatom po čvrstoj odbrani i insistiranju na takmičarskoj košarci, Njujork Niksi bi zaista konačno mogli da "pucaju" na visoki rezultat. Medžik im predviđa nastup u finalu, a u njemu su poslednji put igrali 1999. godine i izgubili od San Antonija. Prošle sezone eliminisani su u polufinalu plej-ofa Istočne konferencije, a od 2014. do 2021. imali su crni niz tokom kojeg nijednom nisu nastupili u doigravanju. Ipak, sada se u Medison skver gardenu potpuno mijenja situacija.

Njujork Niksi ovog 8. februara imaju skor 33-18 i četvrti su najuspješniji tim Istočne konferencije. Na tabeli su ispred njih samo Boston Seltiksi (39-12), Klivlend Kavalirsi (33-16) i Milvoki Baksi (33-18).