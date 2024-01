Sa Litvanijom je prije desetak godina redovno pobjeđivao Srbiju, a sada je kao baltički "snajper" došao u Beograd. Rokas Gedraitis je za MONDO pričao o tome koliko je teško biti šuter i zašto neće samo da stoji u ćošku!

Izvor: MN Press

Od Bilija Berona koji je naprečac osvojio srca navijača Crvene zvezde Meridianbet, klub sa Malog Kalemegdana traži šutera tog kalibra, nekoga ko bi "raširio" teren i uspio da "zatrpa" koš rivala kada mu se ostavi otvoren prostor iza linije 6,75. Ove sezone taj zadatak ima prvi Litvanac ikada u crveno-bijelom dresu Rokas Gedraitis, koji u novu 2024. godinu zakoračio sjajnim partijama!

Crvena zvezda je u Istanbuli pobijedila Fenerbahče 85:75, a Gedraitis je za 30 minuta na terenu ubacio 19 poeoena, uz dvije pogođene trojke, dvije dvojke i čak devet slobodnih bacanja. Dodao je tome i čak sedam skokova i svojski se potrudio da njegova novogodišnja želja ostane aktuelna!

"Lično mi je želja da ostanem zdrav, kako ja tako i moja porodica. A košarkaški želja mi je da igram u plejofu Evrolige. Ovo mi je peta sezona u Evroligi, a nikada nisam igrao u plejofu. Mislim da je to jedan od razloga zašto sam došao u Crvenu zvezdu. Na papiru nije dobar momenat, ali mi izgledamo dobro kao tim i moramo da igramo bolje u drugom krugu Evrolige. To je to, još uvijek je sve u našim rukama", poručuje na početku razgovora za MONDO Rokas Gedraitis.

Imao je partije "od očaja do sjaja" iskusni Litvanac na početku sezone, pa ga je tako nekad šut nepogrešivo služio, a nekada je znalo da se desi da jednostavno nijedna lopta ne uđe u koš! Sada djeluje da je konačno uhvatio pravi ritam na duže staze, ali koliko je zapravo teško biti baš to - šuter?

"Morate da budete spremni uvijek, to je sigurno. Posebno mentalno, psihološki morate da se spremite i da ne mislite o promašajima, jer ako budete mislili o prethodnom promašaju desiće se još pet. Naravno, samopouzdanje je najbitnija stvar jer čim počnete da mislite o svom šutu, kada šutnete nikada nećete pogoditi. Jer imate u glavi misao da biste mogli da promašite. 'Šta ako promašim?'... Ne smijete da mislite na prethodni šut i samo je potrebno da šutnete tu loptu. Nikad ne smijete da mislite o tome", ističe Gedraitis.

Ove sezone, pogotovo od dolaska Janisa Sferopulosa na mjesto prvog trenera crveno-bijelih, Litvanac je počeo da radi i stvari koje od njega možda i nisu očekivane. Počeo je da više igra sa loptom u rukama, da napada obruč, a to smo jako dobro vidjeli u Istanbulu. Deset slobodnih bacanja ne izvodi igrač koji stoji u ćošku i čeka da šutne trojku.

"Ne želim da budem jednosmjeran igrač, neko ko samo hvata lopte i šutira. Želim da budem mnogo raznovrsniji, da nekada šutiram, ali nekad napadam obruč. Onda je teže drugim timovima da me brane i pokušavam to da radim. Radio sam takve stvari i ranije, samo mi je trebalo vremena da se adaptiram ovom timu, da počnem da se osjećam dobro. Sada se osjećam kako treba i probaću da koristim to sve više, koliko je to moguće."

Dobro pamti domaća publika Rokasa Gedraitisa iz njegovih pet godine Evrolige u Albi i Baskoniji, ali on je zapravo bio dio zlatne generacije mlađih kategorija Litvanije. Pobijedili su nas Litvanci u polufinalu EP za igrače do 20 godina u Sloveniji i u finalu U19 SP u Letoniji. Ipak, ni sam Gedraitis nije znao da je igrao protiv sadašnjeg saigrača u tim duelima! "Bogdana Bogdanovića se sjećam, naravno! Luke Mitrovića se baš i ne sjećam, ali nisam ja tu mnogo igrao, mislim da sam bio 11. igrač. Ipak, vraćaš mi lijepe uspomene, bilo je sjajno!"

Na kraju, iako Litvanija i Srbija djeluju kao dijametralno drugačije zemlje, naš sagovornik to ne smatra. Ništa mu nije palo teško za adaptaciju, a pažnja srpskih navijača ga je oduševila. "Ništa mi nije teško u Srbiji, zaista ne bih znao šta da izdvojim. Stvarno je slično, nismo mi toliko daleko jedni od drugih. Rekao bih ipak da u Litvaniji nikada nećeš dobiti toliko pažnje od ljudi na ulici, kada kreneš negdje. Ljudi ovde jako dobro poznaju košarku, žele da se slikaju sa tobom, da popričaju i meni se to sviđa. Neće to tako biti cio život tako, sviđa mi se to", završio je svoj intervju za MONDO Rokas Gedraitis.

Došao je u Srbiju 2023. godine kao dokazani šuter i sa željom da u 2024. godini igra plej-of Evrolige sa Crvenom zvezdom. Navijači se tome još nadaju, a da li će se želje jednih i drugih ostvariti zavisi između ostalog i od toga koliko će precizan biti Rokasov "snajper" u 2024. Za sada je krenulo veoma dobro!

