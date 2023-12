Nikola Jokić ima i dalje šta da nauči od njega, ali priznaje i sam Senegalac da je Somborac blizu perfektnog igrača.

Izvor: x/printscreen/@Canyameridis71

Pred meč sa Torontom videli smo Nikolu Jokića kako vježba sa legendarnim centrom iz Evrolige, a mnogi nisu prepoznali o kome se radi! U pitanju je 2013 centimetara visoki Senegalac Bonifejs Ndong, koga najviše pamtimo iz perioda kada je igrao za Unikahu, Barselonu i Galatasaraj.

Uzeo je Evroligu sa Barselonom 2010. godine, a sada osim što je selektor Senegala radi i u stručnom štabu Nagetsa, pogotovo individualno sa centrima. A na čemu radi sa Nikolom Jokićem i šta vidi u njegovoj igri otkrio je u intervjuu za španske medije.

"Reći ću da vidim da je sazreo jer djeluje kao da sve zna. On je neko ko, ako ne pričamo o odbrani, nema mane. On kontroliše sve i dominira, skoro kao da zna šta svi ostali misle. Pričati o stvarima koje on mora da popravi je teško. On je sazreo, shvata šta je potrebno da bi se pobijedilo u NBA i dolazi sa više želje, ali rekao bih da on može da bude bolji fizički", rekao je Ndong. Pogledajte ga kako radi sa Jokićem:

Ndong todavía podría saltar a la pista. Así defendía a Jokic calentando en Toronto#NBApic.twitter.com/gKXl57GnnT — Toni Canyameras (@Canyameridis71)December 25, 2023

Nekada sjajni evroligaški centar koji u karijeri ima i jednu NBA sezonu u kojoj je nastupao za Los Anđeles Kliperse je istakao da je Nikola Jokić najbolji košarkaš na svijetu.

"Prednost koju smo imali prošle sezone je da smo igrali jako dobro u toku sezone i skoro pa smo mogli da se odmorimo pred plejof. Sada je bitno da pobjeđujemo da ne bismo morali da se borimo na kraju. Znamo da imamo najboljeg košarkaša na svijetu i ako igramo u dobroj formi, bez povreda daćemo sebi šansu da pobijedimo", završio je Ndong.

