Jedan od najboljih igrača Baskonije Čima Moneke otkrio kako je pobijedio Zvezdu.

Izvor: Ricardo Larreina / imago sportfotodienst / Profimedia

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su tokom duplog kola Evrolige od Valensije i Baskonije na svojoj španskoj turneji, a neuspjeh protiv ekipe Duška Ivanovića obilježio je Čima Moneke. Atraktivni centar imao je dva slobodna bacanja u samom finišu utakmice, a njegov neobičan potez na sekundu do kraja riješio je pitanje pobjednika - riješio je da promaši bacanje tako da Zvezda nema dovoljno vremena za šut.

Danima se u evropskoj košarci pričalo o ovom potezu Monekea, a i Evroliga je podijelila snimak njegovog poteza - pohvalili su ga koliko je pametan ispao, a sada je i on progovorio o tome. Gostujući u jednom podkastu, Moneke se prisjetio meča protiv Partizana, a zatim otkrio da je na inicijativu Vanje Marinkovića promašio bacanje protiv Zvezde!

"Nisam igrao 15 minuta prije toga, ohladio sam se i bio sam nervozan. Kada sam koračao ka liniji za slobodna bacanja, razmišljao sam o tome da sam već bio u istoj situaciji protiv Partizana. Na prvom sam imao dobar osjećaj, a ono je ušlo, pa izašlo. Vanja Marinković mi je dobacio da promašim. Pogledao sam na sat, video da je ostalo 1,2 sekunde, trener mi je isto govorio da promašim. Kako da promašim, a da ne uhvate? Onda sam učinio kao Stiven Adams", rekao je Moneke u "Urbonas" podkastu i dodao: "Mitrović me ‘provalio’ i javljao saigračima šta mi je namjera i da ulete spoljni igrači kako bi spriječili da mi se vrati. Uradio sam sve savršeno. Nikad to nisam vežbao. Sutradan na treningu sam opet pokušao i nisam uspio, pogodio sam tablu. Ljudi ne znaju koliko je to teško. "

Nekadašnji košarkaš Sakramenta uporedio je mečeve protiv Partizana i Crvene zvezde. "Obije utakmice su bile lude, nestvarna pažnja prema meni. Taj klip Evrolige je najgledniji svih vremena", rekao je Moneke i za sekund se vratio na potez o kojem se priča: "Vidio sam da je to pravilo u ABA ligi i da je to svirano Lesoru, ali to ne važi za Evroligu i NBA", zaključio je.