Poruka navijača Partizana za nesuđenog košarkaša crno-bijelih.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić/MN Press

Nikola Mirotić, najbolji igrač Armanija i nesuđeni košarkaš Partizana, nije ovog četvrtka u Štark areni pred Grobarima, na utakmici ta dva tima. On je zbog povrede ostao u Italiji, a navijači crno-bijelih su bez obzira na to vikali uvrede na njegov račun i isticali transparente i poruke na više strana dvorane.

Grobari su iznijeli dvije poruke u vezi sa Mirotićevim nedolaskom u Partizan minulog ljeta, iako se činilo da je dogovor postignut. "Čiji poziv je bio preči od obraza i date riječi?", pisalo je na jednom transparentu, a na drugom je bila ispisana uvreda: "Da nisi pi*ka najveća na svijetu, večeras bi bio na parketu!".

Na drugim stranama dvorane, takođe su bile istaknute poruke poput "Čekaj me, ja sigurno neću doći" i navijači Partizana nisu propustili priliku da košarkašu bar na daljinu kažu koliko su ljuti na njega zbog nedolaska.

Mirotić je ljetos aktivno pregovarao sa Partizanom, a onda nije došao uz ovo obrazloženje: "Ja želim taj put da nastavim. Želim da igram košarku i radujem se svojoj igri.Takođe želim da moja porodica dijeli tu radost. Međutim, već nedeljama izlaze najrazličitije informacije o meni i nastavku moje karijere. Mimo moje volje i želje, i bez moga znanja, a svakako daleko od istine, objavljuju se nasumično pisani tekstovi. Neki od njih su bili mašta i proizvoljni zaključci pojedinaca i medija i sve je to izazvalo veliku pažnju, koju moja porodica i ja nismo željeli. Kako su u javnost dospjele izvjesne informacije o daljem nastavku moje karijere u KK "Partizanu", počele su prijetnje i uvrede koje su me veoma iznenadile i povrijedile, jer ne želim da budem osoba koja će dijeliti ljude po bilo kom osnovu, a kamoli po bojama kluba".

"Odlučio sam da ne budem dio takve atmosfere i da ne želim ni sebe, ni svoju porodicu, da izlažem daljim neprijatnostima. Istine radi, moram napomenuti da ni jedna pretnja nije došla iz tabora KK "Crvena zvezda" i da sa njima uvijek imam dobru komunikaciju i punu poštovanja. Takođe, želim da istaknem da moja želja da igram za tim u Srbiji nije bila uslovljena niti finansijskim ponudama, niti bojama bilo koga kluba, jer sam želio da igram u zemlji koju volim, ali stvari jednostavno nisu išle u tom pravcu. Zahvaljujem se KK "Partizan" na ukazanom povjerenju i želji da budem dio njihovog tima, ali sam ipak donio odluku da je za moju porodicu i mene najbolje da karijeru nastavim u nekom od evropskih timova izvan Srbije", napisao je na svom instagram profilu Nikola Mirotić.

U Partizanu su bili veoma ljuti, odmah su uzvratili saopštenjem da Nikola kaže ko mu je prijetio, a nakon nekoliko mjeseci o Mirotiću se oglasio i Željko Obradović. "Poslije dvije nedelje takvih razgovora pozvao me je i rekao da ne može da dođe. Kad sam ga pitao zašto, rekao mi je da su u pitanju pritisci. Objasnio sam mu da smo svi mi pod pritiskom, da je to dio posla i vređanje i očekivanja i pretnje, ali da niko nije trpio neke posledice od tog pritiska i da on sa tim može da se nosi. Tada mi je rekao da je dobio nekoliko poziva i da je prinuđen da odustane. Reći ću vam tačno kako je Mirotić meni rekao. Nije izgovorio nijedno ime, ali mi je rekao da je dobio pozive 'iz politke' i 'iz crkve'", rekao je Željko Obradović u intervjuu za "Nedeljnik".

Potom se oglašavao i Nikola, objašnjenjem da su netačna nagađanja da ga je lično patrijarh srpski gospodin Porfirije zvao i tražio da ne dođe u Zvezdu. Najpre je i sam patrijarh Porfirije demantovao razgovor sa Mirotićem, a potom je to učinio i sam košarkaš, ovim riječima: "Želeći da razobličim klevetu kojom se želi nanijeti šteta našoj Svetoj Crkvi i njenom patrijarhu, imam potrebu da izjavim da još uvek nisam imao čast da sretnem Njegovu Svjetost patrijarha Porfirija niti da sa njim, direktno ili posredno komuniciram. Nadam se da će mi se u bliskoj budućnosti ostvariti želja da ga lično upoznam i dobijem njegov blagoslov".

Nakon toga, Mirotić se vratio u Italiju sa ostatkom tima, ali je ubrzo zadobio povredu Ahilove tetive zbog koje ga ovog puta nema u Beogradu, u punoj dvorani Grobara, koji mu neće oprostiti to što nije došao među crno-bijele.