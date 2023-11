Košarkaši Budućnost Volija savladali su Split u "Morači" 72:58, u sedmom kolu ABA lige.

Izvor: MONDO/Anja Rašović

Gotovo 25 minuta je trebalo košarkašima Budućnost Volija da sa sebe skinu pritisak koji im je donijelo sve ono što se dešavalo u susret duelu sa Splitom - poraz od Arisa u Evrokupu, onda i iznenadni odlazak trenera Petra Mijovića.

Na 129 sekundi prije odlaska na pauzu, gosti su poenima Ljubičića stigli do +10 (25:35).

Privremeni trener Podgoričana Vladimir Todorović je zvao tajm-aut, a onda su “plavi” serijom 12:0 zaključili prvo poluvrijeme i na odmor otišli sa košem prednosti.

Za samo dva minuta i devet sekundi Podgoričani su od minus 10 stigli do plus dva (37:35), pa su na veliki odmor otišli sa vođstvom i to je samo po sebi bilo injekcija samopouzdanja za nastavak.

Tim Slavena Rimca je početkom trećeg perioda vodio 40:37, ali od tog momenta se na terenu pitala samo Budućnost.

Podgoričani su slavili šesti put u sezoni u regionalnom takmičenju, imaju i jedan poraz.

Brendon Pol je sa 14 poena bio najefikasniji kod pobjednika, po 11 su dodali Vladimir Mihailović i Joan Makundu, dok je 10 ubacio Kolbi Ros.

Budućnost Voli idućeg vikenda ide na noge Igokei, a prije toga, u utorak u Evrokupu, gostuje Ulmu.