Budućnost u 5. kolu Admiralbet ABA lige pobijedila Megu 73:71.

"Izuzetno teška utakmica. Zbog velikog broja utakmica koje mi imamo i zbog kvaliteta Mege. Generalno, prvo poluvrijeme je bilo dobro i u napadu i u odbrani. U drugom poluvremenu smo, kada su oni prilazili, pali sa samopouzdanjem, sa izborom stvari koje smo trebali da odigramo. Neke stvari. koje smo kreirali. nismo uspjeli da realizujemo. Utisak je - važna pobjeda, važno je da smo na 5-0 u ABA ligi, da smo dobili ekipu koja 40 minuta igra na najvećem ritmu u ABA ligi. Važno je da se sada okrenemo Burgu i da nađemo mogućnost da u Evrokupu napravimo brejk koji bi nas lansirao u vrh, a to nam je potrebno zbog samopouzdanja ekipe i vjere i svega što radimo", rekao je nakon utakmice Petar Mijović.

trener Mege Marko Barać, izjavio je:

"Više zanimljiva, nego kvalitetna utakmica. Bilo je smjena u vođstvu i kvalitetnih poteza. U utakmicu nismo ušli sa onoliko energije koliko je trebalo, posebno na ovakvom terenu, protiv kvalitetnog protivnika. To se vidjelo kroz skokove Budućnosti u prvih nekoliko minuta. Budućnost je iz ofanzivnih skokova stekla samopouzdanje, a naš nedostatak energije je uticao na promašene zicere. Nismo bili dovoljno hrabri u prvom poluvremenu. Pet-šest zicera smo promašili. Umjesto da budemo hrabri, da zakucamo, mi smo oklijevali. Iz tih zicera je Megi je došao do dvije trojke i cijelo prvo poluvrijeme je bio prilično loše. U drugom poluvremenu smo popravili odbranu, uhvatili priključak i bili u igri do samog kraja", nakon čega je dodao:

"Što se tiče završnice - ovo je način na koji sam ja želio da odigramo. Imati šut za pobjedu protiv Budućnosti za našu mladu ekipu nije loše. Čestitam Budućnosti na dobroj i čvrstoj igri, pokazali su reakciju nakon posljednje utakmice koja nije bila pozitivna za njih. Istrčali su sa dozom agresije i želje i želim im puno sreće u nastavku".