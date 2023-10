Zvonimir Ivišić je zbog slabijeg znanja engleskog jezika ugrozio sebi NBA karijeru... Konačno se upisao na koledž.

Izvor: MN Press

Zvonimir Ivišić (20, 219cm) umalo je ugrozio svoju budućnost i NBA karijeru. Još u avgustu je saopšteno da je hrvatski košarkaš izabrao Kentaki i da će tamo pohađati koledž u Americi, ali je problem što od tada nije zvanično registrovan za NCAA. Tek je prije nekoliko dana i to formalno završeno.

Mnoge spekulacije pojavljivale su se u tom periodu, od zdravstvenih problema, do raznih drugih nagađanja. Međutim, izgleda da je konačno poznato šta se tačno dogodilo. Hrvatski "Indeks" prenosi da je zapelo zbog lošijeg znanja engleskog jezika! Mladi košarkaš je nekoliko puta padao na testu iz engleskog jezika. To i te kako može da mu napravi problem, jer nova ekipa već duže vrijeme trenira i uigrava se, a on još uvijek nije radio sa njima. Koledž program je takav da pored košarke mora da sluša predavanja na engleskom i to je mogla na da bude i nepremostiva prepreka za njega...

Čuveni trener Džon Kalipari ima lijepo mišljenje o hrvatskom igraču. "Veoma sam srećan kako se sve ovo završilo. I on i njegova porodica borili su se, bili su uporni i to je pokazatelj koliko žele da budu dio našeg tima. Prošao je sve prepreke i pokazao da ga ništa neće zaustaviti. Naš košarkaški program je globalni brend i sada možemo da otvorim ovrata novim studentima", poručio je Kalipari.

Zvonimir je počeo u Šibenki, pa je 2020. došao u Studentski centar. Prošle sezone prosječno je bilježio 5,6 poena, 3,5 skokova, uz 33,3 odsto u šutu za tri poena. Njegov rođeni brat Tomislav Ivišić (20), koji je rođen četiri minuta kasnije, ostao je u Podgorici. Sa ekipom je osvojio ABA Superkup pobjedom protiv Partizana, a imao je prošle godine bolju statistiku od brata (6,2 poena, 3,9 skokova po meču).

