Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 28. novembar, bez napajanja električnom energijom će ostati djelovi više opština, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema CEDIS.

Bez struje će biti:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: ulice Igmanska, Kadinjače, Triglavska, Plavska, Vardarska i dio naselja oko otpada Toskić preko rijeke Ribnice

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: Dio Pričelja, Lazine oko Spomenika

Cetinje

– u terminu od 09 do 10:30 sati: Njeguši i Žanjev Do

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati:Bukovik,Donje Crkvice,Dragovoljići,Vitalac

-u terminu od 08 do 16 sati:Ozrinići, Bršno

Plužine

– u terminu od 8:30 do 17:30 sati:Miljkovac

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati:Brdelas, Sveti Đorđe, Zoganje, Darza, Briska Gora, Gač, Sutjel, Ćurke,

Tivat

-u terminu od 09 do 10 sati: Đuraševići

-u terminu od 10 do 15:30 sati: Radovići, Milovići, Rogač -kratkotrajni prekidi napajanja u periodu izvođenja radova

-u terminu od 08 do 11 ssti: Poluostrvo Luštica – Maslinjak, ulice Lovćenska, Luštička, Obosnik, Vidikovac, Vrela

Kotor

– u terminu od 09 do 10 sati:Dobrota -Područje u blizini Studentskog doma i škole

-u terminu od 09 do 13 sati:Dobrota C -Marovina

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati:Peovac,Oblo Brdo,Kralje,Sjenožete,Gnjili Potok,Trešnjevik i katuni :Štavna, Rudo Brdo i Gradišnica,dio sela Prisoja

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati:dio sela Goražde, dio sela Lužac

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 16 sati:Strojtanica, Donji Mojstir-Mokri Lug,Kukulje,Dobrinje ,Bliškovo,Pavino Polje ,Bliškovo, Slatka, Stožer, Grab, Grubješići, Kičava,Medanovići (naselje prema Gimnaziji), Cerovo,Ribarevine, Božovića polje – Majstorovina

-u terminu od 08 do 14 sati: Laholo

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati:Mrtvo Duboko, Krušev lug, Osreci, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje

Đuđevina, Raičevine, Podi, Ulica, Sreteška gora, Bare, Smira, Drijen, Uljari, Petrova ravan, Sela

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Slatina,Gornja Polja

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Vrševo i Azane

Plav

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati:Skić, Korita, Komarača, Meteh 1, Meteh 2, Jara, Babino Polje, Prnjavor, Malo Selo, RDC (Kofiljača), Đurička Rijeka, Bogajiće,Vojno Selo, Hakanje, Gropa,Jasenica, Hoti i Zabelj, Babino Polje

Pljevlja

– u terminu od 09 do 16 sati: Čaušević, Potpeć, Laz, Njivice,Male Krće

-u terminu od 09 do 12 sati:Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Selo Crnča

Žabljak

– u terminu od 09 do 16 sati: Palež,Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, Borovac

Iz CEDIS-a napo0minju da se navedeni radovi izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

“U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni”, kazali su iz te kompanije.