Crvena zvezda pobedila je Asvel, a Duško Ivanović iskoristio je tok meča da isproba određene stvari u igri.

Crvena zvezda pobedom je započela novu sezonu u Evroligi. U punoj "Areni" pao je Asvel (94:73). Od prve do poslednje sekunde dominirala je u skoro svim segmentima igre i pokazala kakvim oružjem raspolaže, prvenstveno u napadu. Sve je išlo onako kako verovatno ni Duško Ivanović nije ni sanjao. Prvi korak bio je uspešan, a naredni period daće odgovor o snazi i kvalitetu ove ekipe.

I pored lake i ubedljive pobede šef struke srpskog tima nije bio zadovoljan. Prvenstveno zbog određenih detalja u odbrani. Videlo se i tokom meča da povišenim tonom opominje svoje izabranike da prave faulove kada tim nije bio u bonusu. "Moramo da igramo bolje i da napredujemo. Prvo poluvreme bilo je odlično, ali smo imali teške i ozbiljne propuste u odbrani. Kada se vodi teško je imati koncentraciju. Moramo da popravimo defanzivu i da nalazimo bolja rešenja", poručio je Ivanović.

Stvari su poprilično jasne u crveno-belom taboru, dolazak 10 novih igrača i uigravanje tokom sezone i kroz mečeve. U prvom meču funkcionisalo je i bolje nego što se očekivalo. "Naravno da treba vreme za adaptaciju, ali to nije poruka za navijače. Mi moramo odmah da pobeđujemo, to je deo svega, na terenu moramo da nađemo način da trijumfujemo", kratko i jasno opisao je sve Šabaz Nejpir u intervjuu za MONDO pred početak sezone.

NOVO ORUŽJE - 17 TROJKI!

Navikli su navijači Zvezde da ekipa igra na drugačiji način i da glavna odluka bude defanziva. U prvom meču dogodilo se upravo suprotno, potpuna ofanziva. Po šutu za tri poena u prvom poluvremenu delovalo je kao da je u pitanju NBA tim. Šabaz Nejpir, Rokas Gedraitis, Marko Simonović, gotovo da nisu mogli da promaše u šutu za tri. Na kraju, ukupno 50 odsto uspešnosti - 17/34.

U prvih 20 minuta većina poena srpskog tima bila je upravo van linije 6.75m, samo četiri koša iz igre postignuta su u reketu. Neko novo oružje za Ivanovića u novoj sezoni.

GEDRAITIS BLISTAO, ŠABAZ POKAZAO ŠTA ZNA

Posle prve evroligaške utakmice najviše se priča o dvojici igrača - Gedraitisu i Nejpiru. Američki košarkaš je za 21 minut na terenu dao 21 poen, posebno se istakao u šutu za tri (5/8). Litvanac je dao 17 (4/7 za tri), uz 5 skokova, 4 asistencije i 2 ukradene lopte. U drugom poluvremnu je imao neke ishitrene šuteve i promašaje usled malog opuštanja zbog velikog vođstva, tako da je učinak na kraju mogao da bude i još veći.

Njih dvojicu pratili su Simonović (14 poena, 4/4 za dva, 2/2 za tri) i Nemanja Nedović (12, 3/6 za dva, 1/2 za tri). Sada ekipu čeka duel sa Cedevita Olimpijom u Beogradu, pa onda sledi gostovanje Žalgirisu, timu koji je često znao da bude "nagazna mina" za crveno-bele.

TEODOSIĆEVO IZNENAĐENJE I DUŠKOV EKSPERIMENT

Jedva su navijači Zvezde dočekali da vide Miloša Teodosića u crveno-belom dresu. Videlo se to i u ponedeljak uveče u "Areni" kada je upravo on dobio najveće ovacije i aplauze prilikom predstavljanja, a onda i u momentu kada je prvi put kročio na parket. Želja da se pokaže izgleda je uticala na njega, pošto je po ulasku ušao u seriju promašaja i meč je završi osa tri poena. Međutim, ono što je moglo da se vidi u tih 15 minuta koliko je igrao jeste da je kvalitet neosporan. Imao je dve asistencije, ali je i jedan detalj prijatno iznenadio mnoge - trud u odbrani. U nekoliko navrata se dosta dobro pokazao u defanzivi i za to je dobio aplauze, posebno kada je pokušao da spreči zakucavanje Lovernja i za to je dobio faul, a tome je prethodila sjajna blokada Adama Hange.

Trener Ivanović je tokom meča izvodio česte eksperimente sa petorkama na terenu, usled velikog vođstva i toka meča za to je imao više prostora. I sam Gedraitis je to spomenuo u razgovuru sa novinarima posle meča da "ne zna ni sam koliko petorki je bilo". Jedan od eksperimenata bila je i postava u trećoj četvrtini u kojoj su Nedović i Hanga bili u ulozi plejmejkera, malo više je to bio Srbin, a igrali su još Stefan Lazarević, Dalibor Ilić i Ognjen Kuzmić kog je u jednom momentu zamenio Majk Tobi. Isprobao je iskusni stručnjak mnogo različitih kombinacija i očekuje se da će tako biti i u nekim narednim utakmicama, prvenstveno radi uigravanja.