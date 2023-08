Selektor Svetislav Pešić je otkrio da je situacija sa povredom Boriše Simanića u jednom trenutku izgledala jako, jako dramatično!

Srbija je ostala bez Boriše Simanića koji će propustiti ostatak Mundobasketa, a selektor Svetislav Pešić je otkrio da je situacija sa njim bila mnogo dramatičnija nego što je to djelovalo u prvom momentu!

"To je najvažnija vijest da je on operisan i da je on u dobrom stanju sada. Za njega i njegovu familiju je to najvažnije, ali i za nas zato što je Boriša ne samo naš igrač nego je i omiljen kod svih naših igrača i trenera. Ja odavde želim da mu pošaljem poljupce i zagrljaje da izdrži još jedan dan. To će biti kriza, ali operacija je uspjela, Velika pomoć od doktora koje je organizovao naš profesor Radovanović. U lošoj situaciji dobro je da je profesor bio sa njim i da se to tako desilo. To je bio jedan šok za nas, stvarno nismo očekivali da taj udarac koji je dobio može da bude tako ne bolan nego tragičan, ali dobro je da se to sve završilo i ekipa je baš onako bila čitavu noć se skupila... Tražila se i dodatna krv jer nisu mogli da nađu jer je krvario dosta. Ali sve je dobro završeno i svi se radujemo da se on što prije oporavi", rekao je Pešić pa nastavio:

"Ono što smo vidjeli bio je faul. Udario ga je u predjelu bubrega. Da li je to bila namjera ili nije to sad ne znamo, to samo zna onaj koji je taj faul napravio.Sudije su procijenile da tu nije bilo namjere, ali eto vidite to je moglo da se završi vrlo tragično Da nije bilo te reakcije, da ga odmah nisu prebacili u urgentnu sobu to bi bilo onako baš loša vijest. Ali sve je dobro kad se dobro završi."

Srpski novinari su ga pitali da prokomentariše sudijski kriterijum, na šta je on rekao: "Ne bih ništa više rekao. Završio sam."