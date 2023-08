Milorad Vučelić povukao se sa mjesta predsjednika Partizana.

Izvor: MN Press

Milorad Vučelić podnio je ostavku na mjesto predsjednika Partizana. Obrazložio je to svojim najbližim saradnicima i objasnio da više neće biti na čelu crno-bijelih. Sve to dan pred utakmicu sa Nordsjelandom u plej-ofu Lige konferencija prenose "Večernje novosti".

Objasnio je i zbog čega je to učinio. "Vršio sam je dugo godina radeći u okviru statutarnih ovlašćenja, a po najvećoj i najboljoj mjeri svojih mogućnosti. Teška srca i mirne savjesti - više ne mogu. I zato podnosim ostavku na položaj predsjednika i izražavam veliku zahvalnost svojim saradnicima i svima onima koji su mi, u ovim za Partizan složenim vremenima, pomagali", rekao je Vučelić.

On je na čelo kluba došao 2016. godine, prethodno je od 2014. obavljao funkciju potpredsjednika. Za to vrijeme osvojena je jedna titula, a tri puta su crno-bijeli podizali pehar u Kupu. Podsjetimo, on je u martu ove godine učinio isto, tražio je od delegata Skupštine kluba da ga razriješe dužnosti, ali mu oni to tada nisu dozvolili.

Crno-bijele u četvrtak čeka revanš sa danskim Nordsjelandom posle poraza od 5:0 u prvom meču, a o odlasku je pričao i Igor Duljaj. "Prije ili kasnije do toga će doći, taj pritisak ne osjećam. Teško je da neko može da napravi neku vrstu pritiska na mene putem medija. Važno mi je da to ne utiče na tim, pitali su me šta se piše. Rekao sam im da igraju za sebe, porodicu i Partizan odgovor je bio pobjeda protiv Javora. Trenutno smo tu, jednog dana ćemo otići, dali sada, sjutra ili prekosjutra, najvažnija je ekipa. Da se ne remeti mir, oni su najbitniji", kazao je Duljaj na konferenciji pred meč.