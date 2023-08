Od sada kada kažete zemlja košarke, pomislite isključivo na Filipine. Jer ljudi, ovo je nestvarno koliko ovdje obično ubacivanje lopte u obruč znači ljudima! Od izvještača MONDA sa Mundobasketa Nikole Lalovića

"Predsjednik Ferdinand R. Markos junior je suspendovao časove u javnim školama na svim nivoima i rad vlasti u Metropolisu Manila kao i u provinciji Bulana 25. avgusta kako bi omogućio svima da budu na ceremoniji otvaranja FIBA Svjetskog prvenstva u "Filipino Areni". Predsjednik je ipak naglasio kako će vladine službe biti tu da pruže osnovne zdravstvene usluge i biće spremne da reaguju u slučaju katastrofa i nesreća", glasi saopštenje Ferdianda Markosa juniora, popularnog "Bongbonga", sadašnjeg predsjednika Filipina. Da prevedemo - samo će katastrofa spriječiti Filipinca da ovog petka dođe da bodri svoje "Gilase" (nadimak nacionalnog tima) na otvaranju Svjetskog prvenstva u Manili!

Pisali smo već više puta o tome koliko Filipincima ovaj sport znači i zašto je to tako, a lijepa ilustracije činjenice da su Filipini najkošarkaškija nacija na svijetu je i to što će na otvaranju sasvim sigurno pasti rekord Mundobasketa. Već decenijama stoji rekord od 32.616 navijača koliko je posjetilo jedan meč na Svjetskim prvenstvima u košarci. Taj meč se desio na Mundobasketu 1994. godine, a sada je pitanje sata kada će pasti.

Na prvom meču dana i zapravo otvaranju programa igraće Italija i Angola od 10 časova (16:00 lokalno), a zatim kreće pravi spektakl. Od 14:00 (20:00) lokalno će Filipini otvoriti svoj nastup na Svjetskom prvenstvu nastupom protiv Karla Entonija Taunsa i Dominikanske republike. I oni naravno imaju svoju NBA zvijezdu Džordana Klarksona i igrače koji su prava božanstva na ovim prostorima, a poznati su naravno samo filipinskoj publici i onima koji gledaju PBA (filipinsku ligu), a kako su nam najavili organizatori "na meču će biti najmanje 40.000 ljudi".

To je naravno konzervativna procjena jer je "Filipino arena" najveća zatvorena hala na svijetu i prima 55.000 ljudi, a Filipinci će je sasvim sigurno napuniti. Mali je problem samo što to nije hala za košarku već zapravo mjesto gdje jedna od brojnih hrišćanskih denominacija sa Filipina drži svoje grandiozne propovijedi pa su tribine u obliku amfiteatra tako da je pitanje da li će zbog organizacionih teškoća biti pušteno svih 55.000 na tribine. Što se nas ovde tiče, to bi zaista bilo lijepo jer je bukvalno san svakog od 120.000.000 Filipinaca da se nađe na ovom mjestu.

Na Filipinima je ovih dana sve u znaku košarke, pa se tako Svjetsko prvenstvo u prethodnim danima ne skida sa naslovnih strana novina. "Gilasi" kako Filipinci zovu svoj nacionalni tim su glavna tema, a Džordan Klarkson glavna nada i zvijezda.Košarka je toliko bitna da je ispuštanje vode iz nuklearne elektrane Fukušima u Japanu, što na Filipinima može da izazove pravu katastrofu, ovih dana moralo da "sačeka" na drugoj strani novina.

Svuda po gradu mogu da se vide ljudi u dresovima, a koliko smo vidjeli Džejson Tejtum je najveća zvijezda na Filipinima pošto su njegovi dresovi na sve strane, a sudeći po novinskim tekstovima, kada bi se Tejtum pojavio na Filipinima teško da bi se vratio u Ameriku. Bio bi ili kanonizovan ili izabran za predsjednika.

"Košarka konačno dolazi kući, tamo gdje je ona religija i gdje ljudi krvare i dišu za nju. tamo gdje su NBA igrači slavljeni kao sveci, a svaki meč je poput epskog djela. Košarka nije rođena ovdje, ali sigurno je da tako izgleda", piše u jednom izdanju "Manila buletina".

Na dan početka Svjetskog prvenstva je ova velika nacija dočekala i svog najvećeg heroja u Kući slavnih FIBA pošto je najbolji igrač njihove najslavnije generacije i plej koji im je donio treće mjesto na Svjetskom prvenstvu 1954. godine Karlos Lojozaga upravo primljen među najslavnije košarkaše i upisan u istoriju. S obzirom da je natjerao zemlju od 120.000.000 ljudi da i 60 godina nakon njegovog povlačenja ludo voli košarku - reklo bi se da je ovo zaslužio i mnogo ranije.

A drugi Filipinac kome se smiješi ovakvo priznanje za deceniju ili dvije je Erik Spolstra! Sin Filipinke rođen i odrastao u Americi nikada nije zaboravio korene i sada je prava zvijezda u otadžbini. Svi gledaju njegov Majami, što je na svojoj koži "osjetio" Nikola Jović koji prvog dana treninga nije mogao da se odbrani od filipinskih novinara koje je zanimalo da saznaju sve o jednom od najvećih trenrerskih umova na planeti.

"Biće uzbudljivo, probaću da pogledam meč Filipina sa Dominikanskom republikom. Dok sam odrastao cilj mi je bio da zaigram u PBA, porodica mi je sa Filipina slala VHS kasete sa utakmicama. Vidio bih koliko je publika luda tamo i pomislio:'Hoću da uradim to!'", rekao je za filipinske medije Spolstra koji se našao u centru pažnje čim je kao dio stručnog štaba Stiva Kera u selekciji SAD stigao na Filipine.

"Dobrodošli na Filipine, gdje je košarka prihvćena kao religija i gdje je nacionalna strast i opsesija", piše u jedoj od današnjih kolumni u filipinskim novinama. I iz onoga što smo mogli da vidimo sa lica mjesta ovih dana - ovo nije nikakvo pretjerivanje.

