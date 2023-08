Svetislav Pešić potvrdio je da Alen Smailagić i Alen Smailagić neće moći da pomognu nacionalnom timu na Svjetskom prvenstvu.

Izvor: MN Press

Srbija protiv Portorika igra jedini meč pred srpskom publikom pred Svjetsko prvenstvo. Duel se igra u beogradskoj "Areni" u srijedu od 19 časova, karte su u prodaji. Uoči tog meča selektor Svetislav Pešić analizirao je sve što je do sada učinjeno i pričao je o stanju u timu, spomenuo je i mladog Nikolu Topića koji se priključio timu.

Zadovoljan je tokom priprema do sada. "Odlično smo radili, momci su uložili sav mogući entuzijazam uz dobru koncentraciju. Puno smo razgovarali, naravno fali nam još finalizacija svega ovoga što je prošlo kroz trening. Odigrali smo četiri utakmice do sada, to je bilo po meni dosta dobro za ovu fazu priprema. Sada nas očekuju još tri utakmice. Protiv Portorika očekujemo da nas malo publika podrži, da nam da vjetar u leđa, da nam pomogne da budemo još bolji. Ova utakmica nam puno znači jer je Portoriko ekipa koja igra sasvim drugačije u odnosu na evropske ekipe. Sa puno kontranapada, uz naravno zonsku odbranu. To je nešto što nama treba da bi se pripremili za Svjetsko prvenstvo", počeo je Pešić.

Posle toga slijedi put u Kinu na mečeve sa domaćinom i Brazilom. "U Šenženu ćemo odigrati još dvije utakmice, to će nam koristiti i za vremensku adaptaciju i nadam se da posle idemo za Manilu. Treniraćemo tamo, možda organizujemo trening utakmicu sa nekom ekipom iz drugih grupa, to ćemo još vidjeti. Šta je u ovom trenutku najvažnije? Da nastavimo da radimo kako smo do sada radili. Da nas povrijede i bolesti zaobiđu, dugačak je put, druga je klima i takva adaptacija traži posebnu koncentraciju."

Vidi opis PEŠIĆ POTVRDIO LOŠE VIJESTI - NJIH DVOJICA NE IDU NA MUNDOBASKET! Selektor se oglasio, pa spomenuo i Topića! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 20 20 / 20

Istakao je da je zdravstveni bilten u timu bolji, ali da dvojica igrača neće biti na konačnom spisku zbog povreda. "Sada smo dosta dobro. Priključio se Stefan Jović, njegovo znanje i iskustvo sigurno mnogo znače ovom mladom timu. Donosi nam sigurnost. Njega čekamo da dođe u fizičku spremu koja je potrebna za turnir kao što je Svjetsko prvenstvo. Momci su dobri, imamo sreću da imamo dobar medicinski staf, da imamo dovoljno medicinske pomoći. To je za sada sve u redu, ali da kažemo da nas zaobiđu povrede i onda je manje-više sve u našim rukama. Kao što se zna, neke igrače nije zaobišla nesreća sa povredama. Jaramaz je morao ranije da završi svoju ulogu u ekipi. Na Smailagića na žalost, ne možemo da računamo. On je imao teško virusno oboljenje, uspio je da se spasi, ali je zgubio 6-7 kilograma i nije uopšte bio u treningu. Trifunović nosi povredu koja duže traje. Započeo je, ali nije mogao da nastavi. Meni je žao, to su dobri momci, ali hajde da nas sreća malo posluži da se kvalifikujemo za Olimpijske igre, pa će i oni imati novu šansu."

Za kraj je prokomentarisao i dolazak najmlađeg člana reprezentacije Nikole Topića. "On je krasan dečko, zaslužio je da bude ovdje među najboljim igračima. Naravno, i on uči od starijih i pomaže starijima. Tu je da se kali", zaključio je Pešić.

BONUS VIDEO: