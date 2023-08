Ko bi mogao da dođe umjesto Matijasa Lesora u Partizan? Džejlen Rejnolds, Fredi Gilespi...

Izvor: MN Press

Partizan traži nekoliko novih igrača, dvije pozicije su "goruće" u timu Željka Obradovića, radi se o plejmejkeru i centru. Kao potencijalni organizatori igre spominju se Nik Kalates i Majk Džejms, dok se od centara spekuliše o Nemijasu Kveti i Frenku Kaminskom. O potencijalnim rješenjima na "petici" pričali su Zek Ledej i Erik Mekalum.

Obojica su složni u jednoj stvari - ne postoji zamjena za Matijasa Lesora. Francuz je potpisao za Panatinaikos i obojica igrača su uvjerena da je nemoguće pronaći takvu zamjenu. "Vidjeli ste kako timu odgovara takav profil igrača, teško je naći peticu sa takvom energijom, hvataj skokove, trči, zvuči jednostavno, ali nemaju mnogi centri taj način igre, da trče toliko cio meč, zato je Matijas toliko bitan i teško ga je zamijeniti. Malo je centara koji mogu da ga zamijene, ima nekih koji atletski mogu ili po nečemu drugom, da ima i on nedostatke u igri, ali način na koji je igrao, po 35 minuta po meču, zakucavao, igrao odbranu, imao povezanost sa navijačima. Možda može da se nađe neka jeftinija verzija u Razvojnoj ligi", počeo je Mekalum razgovor u "Urbonas podkastu".

Košarkaš Karšijake smatra da će crno-bijeli možda morati da dovedu dva centra da bi pokrili odlazak Matijasa. "Lesor igra kao neko ko želi da se dokazuje, ima glad, ali igra kao da je bankrotirao i kao da ne zna kad će sledeći put da jede. Ima tu vrstu energije, ima takav karakter, željan je dokazivanje. Partizan trenutno ne može da nađe takvog igrača, ne mogu da nađem nikoga u Evropi sada, vjerovatno će morati da nađu dvojicu centara. Zek može da igra više na centru, ali ako to ne budu radili, trebaće dvojica centara. Nekog hiperaktivnog centra, voleo bih Devina Bukera, biće željan dokazivanja. Volim Džoša Niba, Aleksa Pojtersa, ali nemaju taj 'motor' kao Matijas, mada su mu oni najbliži".

Novinar Donatas Urbonas je potom spomenuo Fredija Gilespija (26, 208cm) koji je igrao za Bajern prošle sezone. "Sviđa mi se, atletski je odličan, imao je godinu sa dosta oscilacija u Minhenu, kao Dante u Barseloni. Navikao se na način života, znate da su Zek i Kevin uzeli sve pare tamo, pa će morati da prihvati manje novca", izgovorio je Mekalum aludirajući na ugovore Kevina Pantera i Zeka Ledeja, na šta mu je Zek odgovorio sa osmijehom i dobacio mu "da je smiješan".

Posle osmijeha i šala je krilni centar Partizana nahvalio Lesora. "Ne možete da ispišete bolju priču od Matijasove. Znate kako je došao iz Makabija, kako je otišao tamo uopšte. Stigao je, procijenio situaciju, stopio se sa nama i postao dio tima. Vidio je potencijal svega, veoma je talentovan, pokazao je to i u Evrokupu, tamo je dominirao. Radio je na tijelu, prošle sezone je sam sebe nagradio, investirao je u sebe, došao je sa drugačijim stavom, tijelom, drago mi je što je nagrađen za sve to. On i ja smo igrali vjerovatno najviše minuta u Evropi, često smo zajedno bili u kadi sa ledom, oporavljali smo se. Mislim da ne možete da zamijenite njega, igrao je kao da je bankrotirao, kao da nema pare. Sada je naplatio sve svoje dobre partije"

Uvjeren je Zek da će Željko Obradović naći rješenje. "Željko je toliko drugo trener, siguran sam da će on naći nekoga da se uklopi u njegov sistem i da nastavimo zajedno kao klub. Centarska pozicija je veoma važna kod Obradovića, brzina donošenja odluka, bilo je to važno u svim njegovim sistemima. Sa Veselim, Judom, Batist, siguran sam da gleda sve, šta donosi na obe strane terena i donijeće pravu odluku, da li dvojica centara, jedan ili kako god, biće prava odluka."

Džejlen Rejnolds

Izvor: Profimedia/SOPA Images/SIPA

Tada ga je Erik prekinuo i dobacio da "ima predlog za Partizan i da bi volio da vidi Džejlena Rejnoldsa (30, 208cm) koji igra trenutno za Uniks". Uveren je da bi se on uklopio u tim, a Urbonas je tada podsjetio da je Lesor došao u Makabi u sezoni 2019/20 baš kao zamjena za Rejnoldsa koji je tada bio povrijeđen i da bi to moglo da kompletira pun krug. "Matijas je zaslužio sve ovo. Bilo je dana kada smo bili zajedno u kadama sa ledom, na stolovima za oporavak. Radio je mnogo na sebi, svom tijelu, htio je da klub zna da može da se osloni na njega, da je tu, da je spreman da igra", zaključio je Zek Ledej.