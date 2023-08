Nikola Jokić se jako dobro zabavlja na odmoru koji ima pošto ne igra za reprezentaciju Srbije na predstojećem Mundobasketu.

Izvor: nemanja.savic.savke/instagram

Dok reprezentacija Srbije bez njega igra tajne mečeve bez prisustva publike i medija, Nikola Jokić se ne krije. On je otkazao učešće na Mundobasketu i ovog leta je na odmoru. Nakon regate na Drini na kojoj se zabavljao, kupovine piva u Goraždu, konjskih trka u Somboru i proslave pobede njegovog konja sada je opet zapevao.

Jokić je ove godine imao sjajnu sezonu u Americi sa Denver Nagetsima i uspeo je da sa ovim timom osvoji prvu titulu u istoriji kiuba. Nakon duge sezone odlučio je da po četvrti put u karijeri odbije poziv nacionalnog tima, a sada je snimljen jako dobro raspoložen.

On je snimljen kako zajedno sa jednim pevačem u poznatom somborskom pabu peva hit "Zabranjenog pušenja" "Zenica Bluz". Ono što je mnogima zapalo za oko i uvo su stihovi te pesme "ne razumiješ ti to druže sudija". Pogledajte kako je to izgledalo:

Pogledajte 00:38 Jokic Izvor: tiktok/nemanja.savic.savke Izvor: tiktok/nemanja.savic.savke

