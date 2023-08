Ozbiljne optužbe na račun dvojice evroligaških sudija Ilijasa Koromilasa i Borisa Rižika.

Skandal potresa Evroligu! Poznate evroligaške sudije Ilijas Koromilas (Grčka) i Boris Rižik (Ukrajina) optuženi su da su nudili mito trećem sudiji, Mikola Ambrosov (Ukrajina) ispričao je sve detalje u vezi tog slučaja. Grk mu je preko Ukrajinca nudio 10.000 evra da namjesti finalni meč Evrokupa između Monaka i Uniksa!

Njegov intervju podigao je buru u evropskoj košarci. Sve to se navodno događalo nekoliko dana uoči finalnog meča 2021. godine. "Možda će ovo što kažem da iznenadi mnoge, ali tako se desilo. Tri dana prije utakmice dobio sam poziv od poznatog ukrajinskog sudije Borisa Rižika. Rekao mi je da Uniks igra u finalu i da su na klupi grčki trener (Dimitris Prifis) i pomoćnik. I njemu je prišao Koromilas i pokušao da dođe do dogovora sa mnom preko njega", počeo je Ambrosov razgovor za jutjub kanal "Eva planet".

On tvrdi da se nije dvoumio ni u jednom momentu i da je odbio. "Da sam prihvatio, onda bi on direktno razgovarao sa mnom kako bismo se dogovorili. Nisam rekao ništa Borisu, a on mi je objasnio da imam 24 sata da odlučim i da ako promijenim mišljenje da ću dobiti 10.000 evra. Dao mi je i broj koji je trebalo da pozovem na Vajberu posle meča. Znate već kako se ta utakmica završila", zaključio je Ambrosov aludirajući na to da je Monako pobjedio sa 86:83 i potom ušao u Evroligu, a Uniks je izbačen, kao i ostali ruski klubovi zbog rata u Ukrajini.

Očekuje se da će posle ovih riječi i čelnici Evrolige da pokrenu istragu, jer su u pitanju ozbiljne optužbe...