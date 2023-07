Najveća transfer-saga je završena!

Izvor: MN Press

Nikola Mirotić prihvatio je ponudu Armanija, objavili su italijanski mediji. On je "u načelu" pristao na uslove koje mu je ponudio milanski velikan i to "za manje od 60 odsto iznosa od 3,8 miliona koji mu je nudio Partizan, a koje je odbio".

Ova vijest mogla bi da nagovijesti kraj transfer-sage u kojoj je bivši NBA as bio dovođen u vezu sa nizom timova. Iako se činilo da je najbliži Partizanu, on je odbio ponudu da dođe u Humsku, iako je klub na to reagovao oštrim saopštenjem. Crno-bijeli su naveli da su postigli dogovorom sa doskorašnjim liderom Barse, ali da je i pored nekoliko puta potvrđivanog dogovora, taj transfer propao.

Prije toga se znalo da Mirotić neće u Zvezdu, potom je postalo jasno da neće ni u Olimpijakos, ni u Panatinaikos, a sada će po svemu sudeći završiti u jedinom timu sa dovoljno velikim budžetom i ambicijama koji može da priušti tako elitnog igrača.

Mirotićevim dolaskom, ekipa Etorea Mesine biće dodatno osnažena i ući će u najuži krug favorita za osvajanje titule prvaka Evrope. Čuveni italijanski trener će uz Nikolu na poziciji krilnog centra moći da računa i na italijanskog asa i kapitena Nikolu Melija, na Njemca Johanesa Fojtmana, tu je i italijanski reprezentativac Johanes Fojtman...