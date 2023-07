Najbolji košarkaš svijeta svaki slobodan trenutak kod kuće pokušava da iskoristi kraj njega.

Grlo Brenno Laumar ponos je Nikole Jokića i njegove štale "Drim kečer". Konj sa pramenom bijelih dlaka iznad linije gornjeg očnog luka u vlasništvu je najboljeg košarkaša od proleća 2021, kada ga je kupio u Italiji kada je bio star četiri godine. Grlo je do tog momenta zaradilo 35.000 evra i bilo poznato i po tome da je potomak čuvenog italijanskog pastuva Varene.

Nikola je konja ostavio u odgajivačnici u Italiji, a ljubitelji omiljenog Jokićevog sporta (kraj košarke) mogli su da ga vide ovog ljeta u Srbiji, pa i u Somboru na trci na kojoj je Nikola bio glavna zvijezda, ali njegovo grlo ipak nije pobijedilo. Jokiću nije bilo pravo, ali naravno da je ostao uz njega kroz čitavu sezonu, a onda je otišao na rafting.

Prije Bruna Laumara, Jokićevo najpoznatije grlo bilo je "Drim kečer", po kojem je i njegova štala dobila ime:

Ko bilo šta zna o Jokiću van košarke zna koliko voli svoje konje. O tome je u svom stilu pričao i u intervjuu za Arenu u Americi, kada je na pitanje za najveći uspjeh odgovorio tako da je nasmejao Edina Avdića. "Najveći uspeh? Dužijanca. To je jedna konjska trka...", rekao je Jokić, a Edin se samo uhvatio za glavu i pomislio na Nikolina MVP priznanja, koja mu očigledno manje znače.

"Moj prijatelj je osvojio tu trku, to je u dva trčanja, tradicionalna trka u Subotici. Velika je trka. Prvi put je osvojio prije 30 godina, a prošle godine je osvojio sa mojim konjem. Lijepo priznanje za mene. To je možda moja najveća pobjeda u konjarskoj karijeri. Imao sam jednu pobjedu u Mađarskoj, Sprinter kup. Uz to i olimpijske igre, srebro", objasnio je Nikola svoju ipak najveću ljubav.