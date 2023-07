Partizan je izuzetno ljut posle odlaska Jama Madara u Fenerbahče, ali je sva prilika da će crno-bijeli i dalje morati da sarađuju sa Madarovim agentom Miodragom Ražnatovićem.

Izvor: MN Press/MONDO/Uroš Arsić

Miodrag Miško Ražnatović ponovo je u centru pažnje i to ne samo zato što je ovaj prelazni rok u košarkaškoj Evropi nikada zanimljiviji. Najpoznatiji evropski košarkaški agent je nakon odlaska Jama Madara u centru pažnje jer je taj transfer izazvao veliku ljutnju Partizana.

Crno-bijeli su se oglasili saopštenjem u kome su naveli da prema igraču nemaju nikakvih dugoanja, a u saopštenju se pominje i Miško Ražnatović koji je odnedavno agent izraelskog košarkaša. Navodi se:

"Igrač niti u jednom momentu, niti pisano, niti usmeno, nije obavijestio klub da je promijenio agenciju koja ga zastupa u Evropi. KK Partizan Mozzart Bet je prvi put saznao za problem kada je na sastanku sa novom agencijom koju predstavlja Miško Ražnatović vidio odštampan sporni email i potencijalni raskid ugovora. Najbitnije u čitavoj ovoj situaciji je da je igrač Jam Madar plaćen u istom momentu kao i svi aktualni igrači KK Partizan Mozzart Bet i da mu se ne duguje niti jedan dolar od plata, niti CAA kao agenciji koja zastupa interese igrača u Sjedinjenim Američkim Državama... Igrač je ubjeđen od strane novog agenta kako je njegov ugovor jako nepovoljan po njega jer nije imao opciju izlaska za evropski klub, već samo za NBA."

DVOJICA OTIŠLA, DVOJICA OSTALA, ŠTA SAD?

Partizan je najavio raskid svake saradnje sa agencijom Beobasket, ali to ipak neće u potpunosti biti moguće. Dvojica igrača koje zastupa Ražnatović već su napustili klub i to već pomenuti Jam Madar i Janis Papapetru koji se vratio u Panatinaikos. Ipak, dvojica igrača Partizana koji su u planovima za narednu sezonu imaju Ražnatovića za agenta. U pitanju su iskusni šuter Danilo Anđušić i miljenik Željka Obradovića Aleksa Avramović koji je nedavno potpisao dvogodišnji ugovor.

A KOGA SVE ZASTUPA RAŽNATOVIĆ?

Jako veliki broj igrača u Evropi i Americi sarađuje sa Miškom Ražnatovićem, a naravno da je njegov najpoznatiji klijent trenutni NBA šampion Nikola Jokić. U Denveru je još jedan njegov klijent Vlatko Čančar, a novopečeni NBA igrač Vasilije Micić je godinama bio Ražnatovićev klijent, ali je riješio da uzme drugu agenciju da ga zastupa u Americi. Među klijentima su i Dario Šarić, Džanan Musa, brojni srpski reprezentativci, a u redovima najvećeg rivala Partizana Miško zastupa Nikolu Topića, Branka Lazića i Nemanju Nedovića.

ŠTA SAD?

Partizan je najavio prekid saradnje sa agencijom "Beobasket" kojiu Ražnatović vodi, i to, kako kažu, posle 20 godina uspješne saradnje, ali izgleda da to neće moći tek tako da se prekine. Moguće je da će crno-bijeli izbegavati da dovode košarkaše koje predstavlja srpski menadžer, ali oni i dalje imaju dvojicu igrača koje on zastupa u svom timu.