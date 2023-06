Po mišljenju Denisa Rodmana Nikola Jokić je bolji igrač od Lerija Birda, jednog od najboljih u istoriji.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić/Youtube/djvlad/printscreen

Dve uzastopne MVP nagrade u ligaškom delu sezone, pa MVP titule Zapadne konferencije i velikog finala, uz šampionsku titulu koju je doneo u Denver dovoljni su da se o Nikoli Jokiću priča i kada se čini da on nije glavna tema. Baš u takvoj situaciji našao se tokom jednog gostovanja legendarni as Čikago Bulsa Denis Rodman, koji ga je silno nahvalio!

Iako se u emisiji pričalo o tome ko bi pobedio u okršaju Lebrona Džejmsa i Lerija Birda, Denis Rodman je skrenuo sa tebe. Prvo je pecnuo legendarnog NBA asa, a zatim iz čista mira počeo da sipa komplimente na račun srpskog košarkaša. Iako ga nije oslovio po imenu, jasno je da je mislio na Nikolu Jokića.

"Da je Leri Bird igrao u ovoj eri, mislim da bi bio u Evropi. Bio bi negde tamo. Njegova igra je bila pogodna za Boston u to vreme, osamdesetih. Današnji svet, dođavola, ne. Ne potcenjujem ga jer je bio sjajan igrač u to vreme, kao i ja, ali nema šanse", rekao je Rodman i dodao: "Mislim da je klinac iz Denvera mnogo bolji. O, Bože. On je pakleno spor. Mislim da je bolji od Lerija Birda. Mislim, u današnje vreme, da".

Legendarni košarkaš otkrio ko je bolji. Izvor: Youtube/djvlad

Podsećamo, Leri Bird je osvojio tri šampionske titule sa Bostonom, jedinim timom za koji je nastupao. U tri uzastopne sezone bio je MVP ligaškog dela, dva puta je bio MVP finala, a 12 puta je igrao na Ol-star meču i jednom osvojio MVP priznanje na toj utakmici. Sa reprezentacijom SAD osvojio je zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Barseloni 1992. godine. Mnogi taj tim smatraju najboljom košarkaškom ekipom koja je ikada igrala, dok Lerija stariji ljubitelji košarke smatraju za najboljeg belca na košarkaškim parketima svih vremena.