Izvor: KSCG

Crnogorske košarkašice su porazom od Srbije (63:58) ostale bez šansi da igraju kvalifikacije za Olimpijske igre, ali Jelena Škerović jasno poručuje da je ponosna na tim zbog svega što je prikazao na Eurobasketu.

Crna Gora je na Evropskom prvenstvu u šest utakmica upisala po tri pobjede i poraza - stigla je do četvrtfinala, danas je izgubila u duelu za plasman od 5. do 8. mjesta.

"Ostaje žal, ali je ovo veliko iskustvo jer smo igrali protiv Srbije utakmicu koja je praktično odlučena na slobodna bacanja i dvije izgubljene lopte. Poslužiće nam sve ovo za naredna okupljanja, vjerujem da će pomoći mladim igračicama da ubuduće prave manje grešaka u ključnim momentima", rekla je Škerović.

"Ponosna sam na ekipu, hvala joj na svemu što smo prošli od početka priprema i kroz sve utakmice na Eurobasketu. Mislim da je ovo pravi put kojim treba da se ide i da će mojim igračicama pomoći u karijerama", kazala je Škerović.

Ženska košarka u Crnoj Gori je svakako u problemu.

"Imamo samo jednu seniorsku ekipu, naša košarka mora da se razvija i treba da se radi na tome, da se igra Evropa. Da to bude veći nivo nego što je ABA liga, jer bi to značilo više ozbiljnih utakmica nego sada. To bi košarkašicama mnogo pomoglo na ovakvim takmičenjima", kazala je Škerović.