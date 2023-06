Danilo Anđušić nije mogao da zadrži emocije posle titule sa Partizanom.

Izvor: MONDO

Danilo Anđušić sa Partizanom je postao šampion ABA lige, uspeo je da uradi ono zbog čega se i vratio u voljeni klub. Posle svega što se dogodilo srpski košarkaš nije mogao da zadrži emocije, pustio je suzu kada je u ruke uzeo svog sina Uroša dok je pričao sa novinarima.

I sam je priznao da mu je teško da pronađe prave riječi posle ogromnog uspeha. "Utisci? Ne znam šta bih rekao, teško je da se sve slegne ovako brzo. Uspeli smo posle sjajne sezone da krunišemo titulom, dugo očekivana, velika stvar, ponovo smo sa najviše trofeja u ABA ligi, to je prelepa stvar za sve nas, prekinuli smo post i vratili trofej. Željeli smo to od početka sezone, bio nam je to prvi cilj. Mnogo stvari nam je pomešano, ispustili smo 2:0, ali nismo dozvolili da se desi Madrid ponovo. Bilo nam je to u malom mozgu, da se ne ponovi opet. Odigrali smo sjajno i osvojili trofej", počeo je Anđušić.

Proslava tek počinje. "Nego šta će biti piva, treba da se proslavi, kad ako ne sad. Žena će da se ljuti što neću nositi burmu večeras."

Upitan je o tome koliko njemu lično znači osvojeni pehar, a onda mu je u ruke stigao sin Uroš. Nije mogao da zadrži suze. "Znači mi mnogo, prvi trofej. Najviše zbog ovoga, prvi trofej od kada sam postao otac, ovaj trofej je za njega, Filipa, moju suprugu koji su bili uz mene u teškim trenucima kroz ovih 10 godina, posle svega, trofej je tu, predobar je osećaj. Žao mi je što FIlip i Ivana nisu bili tu, ali su bili u mislima. Hala svima, prije svega navijačima koji su nas podržali. Trofej je tu i to je najbitnije", zaključio je Anđušić.