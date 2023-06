Trejd koji su napravila tri NBA tima odveo je Markusa Smarta iz Bostona u Memfis, što znači da više neće imati zelenu opremu.

Šokantan trejd dogodio se u NBA ligi - mnogobrojni navijači Boston Seltiksa ostali su šokirani što je njihov voljeni klub pustio Markusa Smarta da ode. Pouzdani defanzivac, najbolji odbrambeni igrač tima, pojačaće Memfis nakon razmene u koju su bila uključena tri tima. Tako će momak, koji je poslednjih godinu dana poznat i zbog neobične boje kose, igrati u dresu koji nije zelen. A mnogi su mislili da je ofarban baš zbog Bostona!

Ipak, to nije istina. Markus Smart je od zelene kose - iste nijanse kao oprema Seltiksa - napravio brend u najjačoj košarkaškoj ligi na svetu. Razlog za to nije tradicionalna boja Bostona već njegova majka koja je preminula 2018. godine, nakon teške borbe protiv kancera. Košarkaš je objasnio stvarne razloge...

"Moja mama je uvek volela moju kosu i stvari koje sam radio sa njom, od pletenica do puštanja da poraste. Počeo sam da se farbam i mojoj majci se to stvarno svidelo. Govorila je kako bi želela da me vidi sa zelenom kosom, ali je preminula pre nego što sam se ofarbao. Kada je počeo ovaj plej-of pomislio sam 'U njenu čast, ofarbaću se i videti kako izgledam'. Svima se svidelo i eto, sada je kosa zelena", ispričao je pre nešto više od godinu dana Markus Smart. Pogledajte ga sa zelenom kosom:

Markus Smart je 2014. godine od strane Boston Seltiksa izabran kao šesti pik na draftu i do sada je to bio jedini tim za koji je igrao u NBA. Njegova boja kose idealno se uklapala sa bojom dresa tima iz Masačusetsa, pa su brojni navijači mislili da je Smart upravo iz tog razloga ofarban u zeleno. Ipak, sam košarkaš je otkrio da je razlog drugačiji, pa ostaje da se vidi da li ćemo ga i u novoj sezoni, ali prvi put u dresu koji nije zelen, videti sa ovom bojom kose.

Inače, po informacijama koje su tokom prethodnih godinu dana stizale iz SAD, Markus Smart se uvek farba kod istog čoveka. Bostonov frizer Koko Fernandez zajedno sa svojim asistentima trošio je oko tri sata na svako farbanje Markusa Smarta, kojem je neobična boja kose postala jedan od zaštitnih znakova.