Klara Salanci, sadašnja supruga Olivera Birofa bila je tog kobnog dana za volanom golfa u kome je preminuo Dražen Petrović. Od tada se ne javlja, ne priča na tu temu, a porodica preminulog košarkaša joj to ne prašta.

Izvor: YouTube/Hrvatska radio televizija/DokFreak #dokfreak/Screenshot

Na današnji dan prije tačno 30 godina poginuo je jedan od najvećih jugoslovenskih i hrvatskih košarkaša ikada Dražen Petrović. On je 7. juna 1993. godine poginuo kod Ingolštada prilikom povratka sa reprezentativnog turnira u Poljskoj.

Poginuo je sa samo 29 godina, a razlog saobraćajne nesreće u kojoj je izgubio život bilo je to što je njegova tadašnja djevojka izgubila kontrolu nad golfom koji je vozila. U automobilu je bila i turska košarkašica Hilal Edeba, a jedino je Dražen Petrović poginuo. Ime te djevojke je Klara Salanci, a iako ona nije odgovarala za smrt Petrovića, porodica joj ne oprašta.

"Ona je monstrum. Nije čak ni sa Hilal u kontaktu. Nju nije posećivala ni dok je bila bolesna, iako su dugogodišnje prijateljice i igrale su košarku zajedno od malih nogu. Hilal je studirala u Americi i kada se vratila, Klara ju je pozvala da idu zajedno po Dražena na aerodrom u Frankfurt", ispričala je u jednom intervjuu Biserka Petrović, majka legendarnog hrvatskog košarkaša.

Košarkaš koji je do tada igrao za Šibenku, Cibonu, Real Madrid, ali i Portland i Njujork Nikse u Sjedinjenim Američkim Državama je poginuo na vrhuncu karijere, ali je bliže istini da je vozač kamiona sa kojim se golf sudario bio kriv! Dolazio je iz suprotnog smera, pokušavao da obiđe vozilo koje je imao isped sebe i izgubio je kontrolu.

"Činjenica je da je Klara vozila prebrzo. Bila je mlada, s malo iskustva u vožnji automobila, i u takvoj situaciji nije se baš najbolje snašla. Doletjela je u prepriječeni šleper s brzinom većom od 160 kilometara na sat. Čak nije uspjela ni da reaguje, da zakoči. I da je pokušala da zaustavi vozilo, pitanje je kako bi sve to prošlo s obzirom na to da se kamion ispred njih pojavio iznenada", ispričao je u jednom intervjuu policajac Binder koji je bio na mestu nesreće i dodao da je Petroviću presudilo to što je spavao u trenutku nesreće: "A onda je uslijedio strahoviti udarac od kojega je Dražen Petrović, koji je u automobilu sjedio, odnosno spavao, na mjestu suvozača, poginuo".

Klara Salanci je prošla tek sa jednim ožiljkom, nije odgovarala na sudu, a kasnije se udala za čuvenog fudbalera Olivera Birofa.Ovo je ona:

Klara Salanci i Oliver Birhof.

Izvor: Profimedia