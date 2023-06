Navršava se 30 godina od smrti Dražena Petrovića koji je stradao u automobilskoj nesreći u Njemačkoj pošto je njegova tadašnja devojka Klara udarila u kamion.

a svih vremena Dražena Petrovića obilježeva se sjutra, 7. juna. Prije tri decenije, Dražen Petrović je poginuo u saobraćajnoj nesreći u blizini Ingolštada prilikom povratka sa turnira u Vroclavu (Poljska) gde je nastupao sa reprezentacijom Hrvatske. U automobilu je bio sa turskom košarkašicom Hilal Edebom i tadašnjom djevojkom Klarom Salanci koja je izgubila kontrolu nad tamnocrvenim "golfom". Njih dve su preživele jeziv sudar, a Dražen, koji je u trenutku nesreće spavao, poginuo je na licu mesta.

Detalji istrage utvrdili su da je iz suprotnog smera dolazio kamion, koji je preticao vozilo ispred sebe, ali je izgubio kontrolu i isprečio se na putu. Pošto je vidljivost bila slaba, automobil kojim je Klara upravljala udario je u kamion i Dražen je izgubio život. Istina je da je Klara vozila prebrzo, ali za Draženovu smrt nikada nije odgovarala i od tada nije u dobrim odnosima sa Biserkom Petrović, majkom slavnog košarkaša koja je naziva i "monstrum".

"Poslednji put javio mi se iz aerodroma u Frankfurtu da bi mi rekao da će on ipak s Klarom u Minhen, ali da mi šalje prljavu robu po koju će doći za dva do tri dana", ispričala je Biserka Petrović u opširnom intervjuu za "Večernji list" koja je potvrdila da je znala za njihov odnos: "U vrijeme kada više nije bio s Renatom Čajim nazvao me jednom iz Nju Džerzija i kazao da su mu pristupile dve djevojke i zamolile ga ulaznice. Jedna je bila Hercegovka, Matija se zvala, a druga Nemica, Klara, ona je bila košarkašica. Ona je Dražena nekako smotala na prvi pogled, čak je i ostala u Nju Džerziju do kraja sezone. Veza na brzinu pretvorila se u nešto sudbinsko".

U jednom intervjuu Biserka je ispričala da je Klara za nju "monstrum" pošto nije posećivala ni drugu košarkašicu iz automobila smrti, dok sada tri decenije kasnije razume i njenu stranu priče: "Nije ni njoj bilo lako. Ona je htjela da sa nama održi vezu. Kada se u Milanu igrao Mekdonalds turnir, gde se dodeljivao trofej u čast Draženu, ona je došla na utakmicu s obzirom na to da je u Milanu tada igrao njen momak, fudbaler Oliver Birhof. Klara je čak mom suprugu donosila i neke lekove. Kad je postavljen krst kod Ingolštada, rekli su mi da je dolazila tamo. Nažalost, meni je to bio težak podsetnik na ono što se dogodilo pa sam rekla njezinoj prijateljici Matiji da nam više ne dolazi jer sve ponovo proživljavam".

Klara Salanci i Oliver Birhof.

Ovakav stav apsolutno razumije i Aco Petrović, rođeni brat pokojnog Dražena koji je u intervjuu za "24 sata" objasnio zašto nisu u odnosima sa Klarom: "Jedne godine me Klara kontaktirala jer je želela da dođe na godišnjicu Draženove smrti. Našli smo se na kafi, popričali smo kratko, pitala me kad može doći na grob... S obzirom na to da se mi porodično uvijek nalazimo taj dan na Draženovom grobu u 17.20, rekao sam joj da izbjegava taj termin jer mama nije apsolutno bila spremna za susret s njom, niti je ikad prihvatila da se njih dve nađu i popričaju".

Aco Petrović je ispričao i da je za smrt rođenog brata saznao u kasnim večernjim časovima 7. juna 1993. godine. Vratio se sa turnira u Poljskoj u Zagreb, da bi ga otac malo pre ponoći nazvao i pokušavao je da mu objasni da su dobili poziv. Razumeo je samo Dražen i saobraćajna nesreća. "Tako sam saznao šta se dogodilo", rekao je Petrović.

Tras participar en el pre-Europeo de Polonia y volar de Varsovia a Frankfurt con la selección croata, Petro renunció a tomar el siguiente avión con sus compañeros y prefirió continuar viaje hacia Zagreb por carretera acompañado de su novia, Klara Szalantzy y una amiga.



"Otišli smo ja i Zvonko Orsag, koji je radio u Ciboni, kontaktirali smo policiju koja je vodila istragu, otišli smo i na mesto nesreće... Moj utisak je da je u tom slučaju plaćen danak neiskustvu. Dražen je spavao, nije bio budan, padala je jaka kiša a taj kamion koji se preprečio na putu bio je na jednoj uzbrdici, djevojka koja je vozila morala ga je videti jer je sve bilo na ravnom delu puta. Da je to bio iznenadni udes, nakon toga bi na njih naletelo još automobila, bio bi lančani sudar, ali niko drugi nije se sudario, svi su na vreme uspjeli stati, svi osim nje... Imala je i treću, zaustavnu traku, mogla je njom proći i zaobići kamion, ali nije... Ekspertizom je utvršeno da ona uopšte nije pomjerila volan, nego da se zabila frontalno u kabinu kamiona, i to onom stranom na kojoj je spavao Dražen...", poručio je mlađi brat Dražena Petrovića čiju verziju događaja potvrđuje i policajac Binder koji je bio na mjestu nesreće.

"Činjenica je da je Klara vozila prebrzo. Bila je mlada, s malo iskustva u vožnji automobila, i u takvoj situaciji nije se baš mogla najbolje snaći. Doletela je u preprečeni šleper s brzinom većom od 160 kilometara na sat. Čak nije uspela ni da reaguje, da zakoči. I da je pokušala da zaustavi vozilo, pitanje je kako bi sve to prošlo s obzirom na to da se kamion ispred njih pojavio iznenada. A onda je usledio strahoviti udarac od kojega je Dražen Petrović, koji je u automobilu sjedio, odnosno spavao, na mestu suvozača, poginuo".

Draženova majka ističe da se svog sina često seti u snovima, i da joj pomogne kada god je teško, a da nikada neće zaboraviti poziv kada joj je javljeno za saobraćajnu nesreću. "Javila mi je neka gospođa, Makedonka koja je bila sudski tumač. To nikad neću zaboraviti, da se takva vijest može javiti na takav način. Pitala me jesam li ja majka Dražena Petrovića te mi poprilično hladno kazala: 'Vaš sin poginuo je u saobraćajnoj nesreći'. Ja sam u tom času kriknula i potrčala prema balkonu našeg stana na 14. spratu Suprug, koji je već bio legao, skočio je s kreveta i u poslednji čas me uhvatio. Htjela sam da se bacim s balkona, ali on me uhvatio. O tome nerado pričam", kazala je Biserka i dodala da ju je spasao psihijatar Gruden.

"Draženova najveća ljubav je ipak bila Renata s kojom je bio četiri godine. Onda je bila Sanja, pevačica Novih fosila s kojom sam i danas u dobrim odnosima. Renata je bila kod njega i u Madridu i u Americi. Kada bi ona otišla, došli bi suprug i ja. Nismo htjeli da bude usamljen. Kad je prije dve godine umro moj suprug, javila mi se Renata. Ona se udala za Šibenčanina, advokata, sina Draženovog prvog trenera Škarice. Kao da je neko sve povezao. Čudesna priča".