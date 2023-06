Uzbudljiv početak polufinala Superlige

Izvor: MN Press

Košarkaši FMP-a pobedili su Megu u prvoj utakmici polufinalne serije plej-ofa Superlige. Tim Nenada Stefanovića trijumfovao je rezultatom 75:72 u dvorani "Mega fektori" i tako došao na pobedu od plasmana u finale, u kojem će pobednik ove serije igrati protiv Crvene zvezde Meridianbet, branioca titule. Drugi meč na progamu je u sredu u Železniku i ako serija FMP-a i Mege bude gotova u dve utakmice, finale će početi u subotu, bar tako insistira Zvezda, dok ABA liga ima drugačiji plan za kraj sezone.

U svakom slučaju, FMP je pobedio predvođen plejmejkerom Čarlijem Murom, koji je ubacio 14 poena, a trener Stefanović naglasio je značaj dobre defanzive u drugom delu meča. "Mislim da smo drugo poluvreme odigrali defanzivno dosta bolje, što govore i samo 32 primljena poena. To je prelomilo utakmicu, koja je zaista bila dobra sa obe strane, uprkos ne baš najboljim procentima šuta. Za to treba imati razumevanja jer će uskoro kraj sezone. Veliki broj mladih igrača sa obe strane je bio prisutan na terenu, a publika je mogla da gleda budućnost srpske košarke. Nadamo se boljoj, odnosno konstantnijoj utakmici na našem terenu", kazao je on.

Trener Mege Marko Barać najpre je uputio poruku rivalu. "Čestitam FMP-u na pobedi. Moram da budem zadovoljan načinom na koji smo igrali. Bili smo u vođstvu veliki deo utakmice, na kraju smo pali na skoku jer nekoliko otvorenih šuteva nismo uspeli da ubacimo. Uvek je to u četvrtoj četvrtini najbitnije. Dve vezane trojke prave seriju, to se desilo večeras. Imali smo kontranapad na pola koša, izašla je lopta kako je izašla, to je nešto što se svim mladim talentovanim igračima dešava i sve je to škola. Moramo da budem zadovoljan i time što su seniori koji su do sada imali manju minutažu i ulogu pokazali da sasvim zasluženo imaju moje poverenje. Tokom sezone su svojim ponašanjem i odnosom dizali intenzitet i kvalitet treninga i zaslužili veću šansu. Imamo igrače koji se vraćaju u formu i time mogu da budem zadovoljan. Svaki minut mi je kao treneru koji dam mladom igraču investicija, kao i za klub i njih kao igrače. To je nešto što ćemo probati da uradimo i u drugoj utakmici i pokušati da vratimo seriju ovde".

Mega: Rudan 14, Uskoković 10 (6 as), Cerovina 17, Marković 1, Terzić 2, Paunović 5, Srzentić, Kovačević 13 (5 sk), Nikolić, Jović 7, Milosavčević, Mušicki 3 (4 uk)

FMP: Bo, Mur 14, Pavićević 1, Todorić, Stepanović 10, Šaranović 7, Simović 6, Matović 13, Izundu 11, Vuković 8, Dženkins 3.