Petar Mijović na konferenciju za novinare nakon meča sa Crvenom zvezdom došao je “slomljen”.

Mladi Baranin počeo je izlaganje ličnim osjećanjem, i izvinjenjem.

“Osjećam stid i sramotu u odnosu na sve što smo pokazali u ova dva meča. Pokušao sam da u svlačionici nađem neki prikladniji termin, ali za ovo kratko vrijeme nijesam uspio. Želim da se izvinim ne svima koji su došli, već svima koji godinu dana ne dolaze zbog načina na koji izgledamo tokom cijele sezone. Dosad nije bilo 40, bili je par puta blizu, i taj kvalitet koji imaju su iskoristili da nas pješke dobiju”, kazao je Mijović, pa nastavio:

“Ne želim da govorim ni o kvalitetu ni o budžetima, ovo sve što se desilo ovdje i u Beogradu nema veze ni sa budžetima ni sa kvalitetom koji mi nemamo. Ovo ima veze sa samopoštovanjem. Mislim da smo pokazali jedno odsustvo poštovanja prema sebi, ujedno i prema kompletnoj organizaciji koja nas je delegirala da ovdje radimo neke poslove i ja i ljudi koje sam izveo na teren”.

Zadovoljan je bio startom meča.

“Mi smo otvorili utakmicu dobro, Zvezda nije ništa mijenjala u odnosu na prvu utakmicu jer nije ni imala šta da mijenja. Dok je bilo agresivnosti, pronalazili smo rješenja. Sa Vildozom i Campazzom koji su razigravali sebe i tim, uzeli su kontroli. Sredinom treće četvrtine smo potpuno pali i nijesmo vjerovali. Oni su nastavili da igraju istim fokusom i naravno da je 40 razlike rezultat svega toga”.

Tim je igrao cijele sezone promjenjivo, dosta je bilo lošijih nego boljih momenata, pa je pred finiš sezone Mijović zamijenio Vladimira Jovanovića koji je selektirao tim.

“Nijesam trener koji će reći da je osnovni problem što nijesam selektirao ekipu. Vjerovao sam da ekipa može da reaguje, zato sam i preuzeo tim. Mi smo se i u Beogradu i ovdje raspali u jednom momentu i jednostavno, izašli smo sa ovim što imamo i pokušamo da igramo što bolje. Je li svakome isto stalo, o tome treba da se vodi računa, ali sad je kasno”.

O budućnosti na klupi crnogorskog šampiona, Mijović je kratko kazao:

“Nijesmo pričali, dogovorio sam se sa predsjednikom da to bude do kraja sezone. Uvijek je jutro pametnije od večeri, ali ja osjećam toliko dozu ogorčenosti da je to posljednje o čemu razmišljam”.