Trener Reala Ćus Mate zaplakao posle pobede u finalu Evrolige protiv Olimpijakosa

Izvor: Twitter/AStroggylakis

Real Madrid osvojio je Evroligu pobedom protiv Olimpijakosa u burnom finalu, čime je trofej došao u ruke trenera za koga Evropa uglavnom nije znala do prošlog ljeta - Hesusa "Ćus" Matea. Bio je dugogodišnji pomoćnik Pabla Lasa, a onda je prihvatio šansu da ga zamijeni nakon burnog rastanka sa klubom i već u svojoj prvom samostalnoj sezoni u kraljevskom klubu napravio je istorijski uspjeh.

Iako se o Ćus Mateu nije mnogo pričalo, on je postao veliki pobjednik kao i njegov tim i centar Madriđana Oskar Tavares želi da i šef stručnog štaba "kraljevskog kluba" bude istican. Dok je govorio o tome na konferenciji za novinare, Španac je plakao kraj njega.

"On je ovo zaslužio. Mislim da bi trebalo da mu se izvinite, jer je bio mnogo kritikovan, mnogo je sumnjano u njega. Svi su imenovali mnogo trenera u drugim timovima, ali niko nije imenovao njega, već Real Madrid. Real ima šefa, a on je šef i nemojte ga izostavljati. Bez njega ne bismo bili ovdje, jer je on bio taj koji je vjerovao u nas od avgusta do sada i zaslužio je ovo više od bilo koga. Jedan je od najboljih ljudi koje sam sreo u životu. Odajte mu priznanje. U Realu je super teško pobijediti, jer imate previše 'alfa' lidera u timu i neko mora sve da ih vodi. Zaslužio je sve".