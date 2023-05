"Sada da ohladimo glave i da mislimo o majstorici", istakao je trener SC Derbija.

Izvor: MN Press

Košarkaši SC Derbija su bili blizu da sruše Partizan i senzacionalno ga eliminišu u četvrtfinalu AdmiralBet ABA lige.

Nisu uspjeli, "crno-bijeli" su u Podgorici vratili brejk (81:79) i vratili seriju u Beograd - majstorica je u ponedjeljak u Štark areni.

"Razočarani smo kada se ovako izgubi utakmica. Ali, bilo bi nevjerovatno ako bismo prošli, niko nije očekivao ni da dobijemo jednu, a ne dvije utakmice. Ponosan sam na momke, očekivao sam da će Partizan biti agresivniji i bio je. Na kraju smo imali problema, savladao nas je umor, ali i kvalitet Partizana. Opet smo bili odlični u skoku, to je pokazatelj želje i moram da budem zadovoljan", rekao je trener "studenata" Andrej Žakelj.

Partizan ostaje veliki favorit, ali SC Derbi je pokazao da može.

"Bilo je mnogo promašaja i zicera, ali to je košarka - nekad je to uz neki kontakt, nekad nedostatak sreće, ali bilo je toga i na drugoj strani. Sada će nam u Areni biti još teže, biće i mnogo publike, ali borićemo se da izborimo polufinale, ali i ako ne uspijemo - sve će biti u redu. Ja vjerujem da možemo, ali i igrači koji su na terenu moraju da vjeruju da možemo do pobjede u Beogradu. Sada da ohladimo glave i da mislimo o majstorici", istakao je Žakelj.