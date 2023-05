„Budućnost nije pokazala svoje pravo lice, znamo da je to izuzetno jaka i čvrsta ekipa. Potrebna nam je još jedna pobjeda i znamo da će biti vrlo teško”, upozorio je trener Crvene zvezde Duško Ivanović.

Na startu polufinalne serije plej-ofa AdmiralBet ABA lige, Budućnost Voli je „zaleđena” na minus 38 (93:55) protiv Crvene zvezde u Beogradu.

Podgoričani su odigrali očajno, bili anemični, što je priznao i Petar Mijović

„U sudaru dva tima sa ovakvim odnosom kvaliteta, nemate šta da tražite ako niste maksimalno fokusirani i koncentrisani svih 40 minuta. Mi ne da nismo bili 40 minuta na potrebnom nivou, nego smo bili u meču samo u uvodnih četiri-pet minuta”, rekao je trener „plavih”.

Nije bilo nikakvog rješenja za energiju i klasu Fakunda Kampaca, ali ni ostalih igrača domaćih.

„Otvorili smo teren Zvezdi, a znali smo da je to njena prednost. Dozvolili smo Kampacu da razdvoji našu tranzicionu odbranu, razigrali Petruševa, koji je uhvatio dobar ritam... Bili smo izuzetno meki, a na to se nadovezalo i odsustvo koncentracije. Sve to je bilo dovoljno za ovo što smo prikazali, a to je bilo vrlo, vrlo malo”.

Mijović je na kraju napomenuo koliko cijeni ovaj sastav Zvezde i stručni štab.

„Procenti šuta i za dva i za tri poena su nam bili poražavajući, došli su i kao pad samopouzdanja. Mnogo stvari mora bolje, i to bazičnih - od odbrane jedan na jedan, tranzicione, zagrađivanja koša... To su stvari iz kojih je Zvezda rješavala sve svoje probleme. Ostavili smo veliki broj otvorenih šuteva rivalu koji je to znalački iskoristio. Ovo je ekipa koja je i sa igračke i sa trenerske strane, po meni, jedna od pet najboljih u Evropi”, zaključio je 41-godišnji stručnjak.

Duško Ivanović je bio zadovoljan igrom svog tima, mada je napomenuo da ima puno stvari u kojima se može više.

„Ključ utakmice je bio u našoj izvanrednoj energiji i dobroj odbrani, tako da smo imali i lagane koševe. Mogli smo da trčimo, stekli smo prednost koju smo održali i pobijedili. Budućnost nije pokazala svoje pravo lice, znamo da je to izuzetno jaka i čvrsta ekipa. Potrebna nam je još jedna pobjeda i znamo da će biti vrlo teško”.