Nikola Jokić je neverovatan, to smo znali. Ali ovo što sada radi...

Izvor: Profimedia

Nastavila se neverovatna dominacija Nikole Jokića! Prvo je u ovom plejofu morao da se bori protiv Rudija Gobera i Karla Entonija Taunsa, a sada protiv Deandrea Ejtona, ali niko od najboljih centara lige mu ništa ne može.

Sada je imao novi tripl-dabl u meču sa Finiksom i tako je oborio rekord po broju tripl-dablova u plejofu kada su centri u pitanju. Na tome je dobio čestitke i od Šekila O'Nila, a zapravo tokom cele serije protiv Finiksa srpski centar prosečno beleži tripl-dabl.

On po meču postiže 35 poena uz procenat šuta od 58 odsto i 47 odsto šuta za tri, a uz to ima 14 skokova i 10 asistencija u proseku. U polufinalu Zapada! Zapravo, kada se pogledaju svi najbitniji statistički parametri Jokić je najbolji igrač druge runde plejofa. On ima najviše poena, najviše skokova i najviše asistencija od svih igrača u polufinalima konferencija!

Sada želi da nastavi sa sjajnim igrama, a već u petak od 4:00 ima šansu da prekine ovu seriju i da donese četvrtu pobedu Denveru, trijumf koji bi ih odveo dalje u finale Zapada!