Čuveni trener izneo očekivanja od izvesnih duela "večitih" u finalu ABA lige.

Izvor: MN Press

Dok se Crvena zvezda Meridianbet sprema za gostovanje Zadru u revanš-utakmici četvrtfinala plej-ofa (ponedeljak, 17 časova), legendarni trener Bogdan Tanjević smatra da bi domaćin mogao da iznenadi apsolutnog favorita iz Beograda. I to uprkos velikom poverenju koje ima u crveno-bele i u njihovog trenera.

"Pratim ABA ligu, imam veliko poverenje u način igre, ali i utreniranost i snagu Crvene zvezde. Jako su dobra ekipa, smatram da će napraviti čak i Partizanu velike probleme kada dođe do finalne serije, pogotovo, ako crno-beli budu igrali Fajnal-for Evrolige. Ipak moram kazati da Zadar u drugoj utakmici četvrtfinala plej-ofa može dobiti Zvezdu, jer ove godine igraju jako dobro, a i navijač sam Danijela Jusupa koji je odličan trener! Ponavljam, Zadar može pobediti Crvenu zvezdu u dvorani Krešimir Ćosić, ali ako dođe do majstorice u Pioniru, to će biti za Zadrane jako teško da dobiju, jer Zvezda je izuzetno jaka. Govorim to iz razloga, jer su uistinu Beograđani iskoristili vreme za dobre treninge, a i njihov trener Duško Ivanović dobro zna kako 'narajcati' svoje igrače, nema većeg trenerskog “razbojnika” od njega, naravno, ovo govorim sa simpatijama", rekao je crnogorski stručnjak za portal Antena Zadar.

Tanjević je takođe veoma lepim rečima govorio o Željku Obradoviću, šefu struke Partizana. "Trener Obradović je trenerska gromada, ima sve potrebno što jedan vrhunski stručnjak mora imati, a bio je i igrač koji je u svoje vreme igrao na visokom nivou. Jednostavno, da bi neko bio kompletan trener, mora znati i igrati utakmice na visokom nivou, a te karakteristike Žoc i te kako ima. On uđe u psihu igrača, poznaje im raspoloženje, shvata kada su u krizi, Žoc je bio igrač i to odmah i vidi. Partizan ima podršku i fanatičnih 20 hiljada navijača u Štark Areni, to je nešto neverojatno, da su mogli, napunili bi dvoranu i s više od 30 hiljada gledatelja! Njihovi navijači su toliko napaljeni da je to čudo, baš zbog Partizanovih odličnih rezultata".