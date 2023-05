Srpski košarkaš Nikola Jokić nije MVP sezone u NBA ligi za 2022/23 uprkos fantastičnim igrama i još boljim brojkama. Najbolji je njegov rival Džoel Embid.

Srpski košarkaš Nikola Jokić nije uspeo da dođe do trećeg uzastopnog MVP priznanja. NBA liga proglasila je Džoela Embida za najkorisnijeg igrača sezone 2022/23 (MVP), kao što se i najavljivalo u završnici takmičarske godine. Mediji su favorizovali Embida i isticali da ne bi bilo fer da Jokić tri puta uzastopno dođe do laskave titule za koju srpski košarkaš ne mari previše, pa kada su ga upitali da li će pratiti zvanično proglašenje - samo je poručio da ga to ne dotiče: "Nadam se da će biti sunčan dan i da ću biti na bazenu u to vrijeme".