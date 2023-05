Oglasio se i trener Real Madrida pred meč sa Partizanom.

Izvor: MN Press

Real Madrid se nije dobro proveo u prva dva meča četvrfinala Evrolige protiv Partizana. Željko Obradović je održao pravu trenersku kliniku Ćusu Mateu, koji sada zna da njega i ekipu u Beogradu čeka jako težak posao.

Bez suspendovanih Jabuselea i Deka, sa vrlo upitnim Valterom Tavarešom i sa vraćanjem veterana Entonija Rendolfa u ekipu, veliki problemi su pred Mateom. Do sada nije izgledalo kao da može da ih reši...

"Neće biti lako, imamo zaostatak. Čeka nas meč u ambijentu koji je svima poznat, što stvari čini još komplikovanijim. Moramo da se držimo zajedno, biće loših trenutaka i baš u tim momentima moramo da pokažemo najveće zajedništvo", rekao je Mateo pred meč.

On je istakao da se neke neočekivane stvari dešavaju u njegovoj ekipi, kao i da je čuo da niko do sada nije uspeo da preokrene seriju posle gubtika prva dva meča. On ne odustaje.

"Mnogo toga sam doživeo sa ovom grupom i u ovom klubu, ne dešavaju se neočekivane stvari samo u našem košarkaškom klubu, ima ih i u fudbalskom. Stvari koje su delovale nemoguće postale su moguće. Rekli su mi već da niko nikad nije napravio preokret posle ovolikog minusa, ali videćemo. Ako od nekoga možemo da očekujemo takve stvari, onda je to ova grupa, imam poverenje u njih”, rekao je Mateo.

U utorak od 20:30 Partizan će imati šansu da završi ovu seriju i plasira se na Fajnal for u Kaunas, a crno-beli bi mogli to da urade uz pomoć Dantea Egzuma koji je trenirao, a kome španska štampa ne veruje da je uopšte bio povređen!