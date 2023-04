Trener Partizana pred derbi odluke govorio i o uspesima crno-belih košarkaša i velikom broju navijača koji ih podržava u Evroligi.

Izvor: MN Press/YouTube/FK Partizan Beograd

Trener Partizana Igor Duljaj sprema ekipu za jako važan derbi protiv TSC-a, u kojem crno-beli ne smeju da izgube ako žele da se plasiraju u kvalifikacije za Ligu šampiona, a naravno da žele. Uz svoje svakodnevne obaveze sa ekipom, Duljaj prati i najaktuelniju sportsku temu, uspehe Košarkaškog kluba Partizan u Evroligi i njegove pobede protiv Reala u plej-ofu. On je rekao da mu je puno srce kada vidi punu dvoranu i veruje da će tako ponovo biti i na fudbalskom stadionu u Humskoj, koji je prazan i kada je "zaključan" zbog kazne, što je sada slučaj, a i kada nema kazne i kada navijači mogu da dođu, ali ne dolaze.

"Pratim sa velikim zadovoljstvom, moja deca Stefan i Aleksa ne propuštaju utakmice, na ovaj ili onaj način nalaze karte. Izuzetno mi je drago zbog košarkaša, mi smo jedna porodica. To je kao kada u porodici imate sina i ćerku, ne možete da kažete koga više volite. Meni mnogo znači što na jednom mestu mogu da vidim 20 i više hiljada navijača. I na ulici su tema Partizan, košarka, takođe i fudbal i čvrsto verujem da će isto tako biti i što se tiče FK Partizan. Samo zajedno možemo da dođemo do onoga što nam je potrebno - da se sačuva tradicija koja dugo traje", rekao je Duljaj pred meč protv TSC-a u ponedeljak od 19.

Da bi se sačuvala ta tradicija, crno-beli moraju da pobeđuju i više nemaju pravo ni na šta drugo. "Nama je svaka utakmica pritisak. Ostalo je još pet kola, posle kojih možemo da podvučemo crtu. Igramo protiv tima koji igra odličan fudbal, protiv odličnog trenera koji je uspeo da sprovede svoje ideje, da igraju ofanzivni fudbal, tu su odlični igrači - Đakovac, Jovanović, Ratkov, Vukić, Ilić... Odlično su se uklopili i zasluženo su na drugom mestu. Verovatno će i oni imati pritisak da ostanu na toj poziciji, a najvažnije od svega je kako ćemo mi izgledati".

"TSC ima dosta motiva, ulog je ogroman, igraju na svom terenu, imaju odlične rezultate i mnoge stvari su na njihovoj strani. Znamo šta je potrebno da bismo se popeli - samo pobede. Nismo postizali golove, ali mnogo puta sam to rekao i biću dosadan - borimo se i nema predaje, idemo do kraja".

Duljaj je bio upitan i za odigrani derbi pred praznim tribinama, kao i za to što će stadion Partizana biti zaključan i protiv Novog Pazara, 6. maja. "I dosta igrača iz Zvezde je reklo da je to sablasna atmosfera, da to izgleda 'mrtvo', ako mogu da upotrebim taj termin. Utakmice se igraju zbog navijača. Nama je izuzetno teško jer nemamo podršku. Voleo bih da ih bude što više kad uslovi budu dozvoljavali. Neka peva ko šta hoće, ali bez njih ne možemo nikako".