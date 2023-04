Moraće u Milvokiju da se zapitaju šta se to desilo u plej-of seriji protiv Majamija i kako su eliminisani u samo pet utakmica.

Izvor: Profimedia

Milvoki, najbolji tim ligaškog dela sezone u NBA, ispao je već u prvoj plej-of rundi! Malo ko je verovao da Majami, koji je morao kroz plej-in do doigravanja, može da im izađe na crtu, a kamoli da ih eliminiše u samo pet utakmica. Prethodne noći je borbena ekipa Erika Spolstre slavila 128:126 posle produžetka, tako da je seriju dobila 4:1, što je jedna od najvećih senzacija koje smo viđali u plej-ofu prethodnih godina.

Milvokiju nije pomogao ni povratak na teren Janisa Adetokunba, sa kojim su izgubili dve vezane utakmice, pošto je Džimi Batler odlučio da zaigra košarku karijere i još jednom je pokazao da nije bez razloga jedan od najcenjenijih igrača lige, odnosno da je najbolji kada se "lomi".

Milvoki je inače bio pred pobedom i vodio je 117:113 na 13,9 sekundi do kraja, međutim Vinsent je pogodio trojku, da bi Holidej pogodio jedno od dva slobodnih bacanja na 2,1 sekundi do kraja. Ostavilo je to taman mesta Majamiju da pokuša da dođe do produžetka, a loptu upućenu ka Batleru - najbolji igrač Majamija ubacio je u koš u padu, na neverovatan način, a čini se da je to čak i "psihički" ubilo Bakse u produžetku.

Na kraju, Batler je postigao 42 poena (17 od 33), a uz to je imao još osam skokova i četiri asistencije. U njegovom timu pratio ga je već pomenuti Vinsent sa 22 poena, dok je Adebajo imao tripl-dabl učinak: 20 poena, 10 skokova i 10 asistencija. Solidan učinak imao je i Lav sa 15 poena i deset skokova.

Što se tiče Milvokija, tragičara plej-ofa, kod njih je prednjačio Adetokunbo sa 38 poena i 20 skokova, Midlton je imao 33, a Lopez je dodao 18. Međutim, deluje da će nešto morati da menjaju posle ovakvog "šamara".

Što se tiče preostalih utakmica plej-ofa, saznali smo i da je Njujork učesnik polufinala Istoka gde će igrati upravo protiv Majamija pošto su i četvrti put u pet utakmica pobedili Klivlend (106:95). Što se tiče serije Memfisa i Lejkersa, produžena je, pošto su Grizlisi pobedili i smanjili na 3:2. Voriorsi su savladali Sakramento 123:116 prethodne noći i tako su poveli 3:2 u seriji i sada će pred svojom publikom igrati za prolaz.