"Otaš je strašan tip", kaže Milutin Aleksić. A kaže i da strašno peva narodnjake!

Izvor: Youtube/printscreen/Jao Mile podcast/MN Press

Nekadašnji košarkaš Crvene zvezde Milutin Aleksić je gostujući u "Jao Mile" podkastu govorio je o svojim danima u crveno-belom dresu, dugoj karijeri, strancima u Zvezdi, ali i o - Šabanu Šauliću! Kao veliki ljubitelj muzike jednog od najvećih pevača sa ovih prostora terao je još jednog poznatog košarkaša da mu peva Šabanove hitove. U pitanju je bio Nikola Otašević!

"Jesam, jesam, terao sam ga! Zato što je on znao prave kafanske pesme. Otaš je strašan tip. Ja sam tad voleo narodnjake, ali prave narodnjake. Slagaću te šta sam tad naručivao, ali generalno od narodne muzike Šabana i mislim Halida Bešlića, nas dvoje smo njih dvojicu voleli. I to nas je spojilo", rekao je Aleksić, pa se prisetio omiljene pesme: "Dva galeba, jeste! Majstor! Ne znam da li je baš svaku noć, ali to sam mu tražio!"

Aleksić je kao jako mlad, već sa 16 godina debitovao za prvi tim Crvene zvezde, a sada misli da je to bila greška i gostujući kod Mileta Ilića imao je jedan odličan savet za mlade košarkaše.

"16 punih godina sam imao, debitovao sam na nekom kupu u Spensu, pustio me je i upisao sam se... Ma haos! Da l' su bacanja ili ulaz, na 20 razlike doduše, ali cela familija je tu. Prirodno je, znaš, sa 16 godina, još Zvezda. To je bio prvi debi, ali tu mislim da imam zamerku. To treba mladi da vode računa. Puno sam bio sa prvim timom. Tih godina ne treba da budeš sa prvim timom. Treba negde da igraš, da treniraš, da individualno radiš, nema tamo vremena trener da se bavi tobom", rekao je Aleksić.