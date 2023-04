Bivši trener Budućnosti vodi ekipu na istorijsko, prvo učešće na završnom turniru.

Izvor: MN Press

FIBA Liga šampiona saopštila je da će Malaga biti domaćin Fajnal-fora 2023. Borba za titulu biće održana od 12. do 14. maja, a domaćin će naravno biti Unikaha, aktuelni osvajač Kupa kralja, koja je bila i prvi tim koji se plasirao na F4 turnir. Uz domaćina, Unikahu, na Fajnal-foru igraće i Tenerife, Bon i Hapoel Jerusalim, tim koji sa velikim uspehom predvodi srpski trener Aleksandar Džikić.

FIBA Liga šampiona će treći put biti završena u Španiji, jer je i 2017. turnir za titulu bio odigran na Tenerifama, a prošle, 2022. u Bilbau. U međuvremenu je šampion podizao trofeje u Atini dva puta, kao i u Antverpenu i u Nižnjem Novgorodu.

Ljubitelji košarke u Podgorici sa posebnom pažnjom će ispratiti završnicu pre svega zbog Džikića, koji je ostvario sjajne rezultate u prethodnom delu takmičenja i prvi put odveo ekipu na F4. On je već osvojio evropski trofej 2011. vodeći Krku do titule FIBA Evročelendža, a sada je došao na dva koraka do još jednog pehara.

Zanimljivo je to da će parovi Fajnal-fora biti određeni žrebom 25. aprila. Turnir će biti odigran u legendarnoj hali "Hose Marija Martin Karpenja", najvećoj višenamenskoj hali u južnom delu Španije, sa kapacitetom od 11.300 gledalaca.