Džoel Embid će dobiti MVP priznanje NBA lige jer kuka i plače mesecima kaže Kris Brusard.

Izvor: Profimedia

Džoel Embid biće MVP NBA lige jer je javno kukao i plakao zbog toga. O tome je pričao i poznati američko komentator Kris Brusard. I on se složio sa mišljenjima mnogih kolega da će centar Filadelfije na neki način naterao ostale da ga žale i da će mu to doneti nagradu ispred Nikole Jokića i Janisa Adetokumba.

Ponovio je to Kris u emisiji "First Things First" i izazvao dosta reakcija. "Embida volim, sjajan je igrač, ali je stvorio drugačiji narativ. Napravio je da izgleda tako da ga svi žale, uključio se Dok Rivers i to će mu verovatno pomoći prilikom glasanja. Da je Janis svakog meseca dolazio ovde i ponavljao 'Ne znam šta treba da uradim da postanem MVP, nije mi jasno šta drugi gledaju...' Mogu da pričam zbog čega bilo ko od njih trojice treba da bude nagrađen, ali je narativ veoma važan", rekao je Brusard.

Jokić ove sezone prosečno beleži 24,5 poena, 11,8 skokova i 9,8 asistencija po meču i Denver je prvi na Zapadu sa skorom 53-29. Janis u proseku ima 31,1 poen, 11,8 skokova i 5,7 asistencija i Milvoki je prvi na Istoku sa skorom 58-24. Embidov prosek je 33,1 poen, 10,2 skoka i 4,2 asistencije i Filadelfija je treća na Istoku (54-28).