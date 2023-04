Tim Andreja Žakelja savladao FMP 84:74, pa je 11. pobjedom došao nadomak istorijskog plasmana u plej-of

Izvor: MN Press

Veliki, možda i odlučujući korak ka plej-ofu su napravili košarkaši SC Derbija - izabranici Andreja Žakelja su savladali FMP 84:74, pa sada samo splet okolnosti može da ih pomjeri ispod 8. pozicije.

Planove „studentima” bi mogla da poremeti samo Igokea, i to ako ih dobije u nedjelju u Laktašima u međusobnom duelu sa šest ili više poena razlike, a onda u odgođenom meču 14. kola, 20. marta, savlada Mornar u Baru.

U tom slučaju, stvorio bi se krug od tri ekipe sa skorom 11:15, u kojem bi najgori bili Podgoričani.

Naime, Zadar sada u tom krugu ima koš-razliku plus 31, SC Derbi minus 10, a Igokea minus 21...

Sve ove kalkulacije bi došle u obzir ako se dogodi ono što je očekivano - da Partizan večeras savlada Igokeu u „Štark areni”, a za sedam dana i Zadar u dvorani „Krešimir Ćosić”.

Početak večerašnjeg meča, pred oko 150 gledalaca u „Morači”, najavljivao je spektakl, jer je u prva četiri minuta viđeno čak šest zakucavanja, po tri na obje strane - dva Zvonimira Ivišića, jedno njegovog blizanca Tomislava, te tri Ebuke Izundua, prenose Vijesti.

Domaći su u finišu 1. četvrtine, trojkom Zorana Vučeljića, došli do dvocifrene prednosti (28:18), a početkom 2. kvartala i do plus 11 (30:19).

FMP se vratio na minus pet, iako je od 15. minuta Nenad Stefanović bio u problemima, jer je njegov prvi centar, Izundu, napravio četvrti faul.

SC Derbi je, ipak, u 3. četvrtini stigao do plus 13 (59:46), ali je tada opet pao u igri.

Za više od šest i po minuta je dao samo tri poena, FMP prišao na 62:57, ali je muke prekinuo Loren Džekson - prvi plejmejker, koji se vratio na teren nakon četiri propuštene utakmice, dao je dvije trojke i dva slobodna bacanja, čime je odbio posljednji nalet „pantera”...

Sve dileme su otklonjene 95 sekundi prije kraja, alej-upom Tomislava Ivišića na asistenciju omalenog Amerikanca za 74:65, prenose Vijesti.