Maršal Glikman pričao je o mogućim promenama u Evroligi koje bi trebalo da se dogode u bliskoj budućnosti...

Izvor: Profimedia

Evroliga sprema neke novitete za budućnost. Proširenje elitnog takmičenja je sve izvesnije, novi gradovi se spominju, među njima i Dubai, ali je moguća i promena formata. Postoji nekoliko ideja i planova o kojima je pričao Maršal Glikman. Izvršni direktor takmičenja i čovek koji ima ogroman uticaj otkrio je mnoge zanimljive detalje, spominjao je i NBA ligu.

Postoji šansa da se organizuje i turnir u Americi na kom bi pored NBA klubova učestvovali i evroligaški. "Dok je Đordi Bertomeu bio ovde organizovali smo mečeve NBA i Evrope, čak su i neki evropski timovi slavili u tim duelima, mada su to bili prijateljski susreti. Čuo sam da komesar Adam Silver priča o organizovanju Kupa i učešću timova iz Evrolige. Voleo bih da vidim kako bi se naši bolji klubovi snašli protiv njih u takmičarskim duelima. Može to da se dogodi već u bliskoj budućnosti", rekao je Glikman u intervjuu za "S Sport".

Sa FIBA se nastavlja razgovor o "prozorima" i taži se način kako da igrači iz Evrolige igraju za reprezentacije usred sezone. "Imali smo sastanak u Minhenu, moj drugi od kada sam došao, sa nama su bili i predstavnici pet klubova, oko četiri sata smo razgovarali. Prihvatamo u potpunosti ideju da najbolji evropski igrači treba da igraju za nacionalne timove, postoje kvalifikacioni turniri koji se preklapaju sa mečevima Evrolige. Pokušavamo da budemo inovativni, kreativni, mi hoćemo da proširimo ligu, da dodamo još timova, da proširimo i plej-of. Kao biznis želimo da rastemo kao što i FIBA, logično, mora da ima kvalifikacije za velika takmičenja. Tu su i domaći šampionati, imamo tri stvari koje treba da uklopimo i to je kompleksno. Rekao bih da je potrebno da strane budu inovativne, da promenimo svi malo i svoje mentalitete. Ponavljam, mi nikako ne želimo da sprečavamo igrače da igraju za reprezentaciju, ali moramo da vodimo svoj biznis."

Glikman je već najavio proširenje plej-ofa, trenutno je to osam timova, a jedna od ideja je da se Evroliga podeli na dve konferencije. Kao NBA. "Nisam previše lud za tom idejom. Postoji određen broj dana u godini, tako je kako je. Ako nađemo način da zadržimo ovakav sistem, to bi bio moj lični stav. Na kraju dana, klubovi su ti koji odlučuju, voleo bih da nađem način da se to reši i bez konferencija."

Javno se priča već neko vreme da bi Dubai mogao da se priključi Evroligi. "I dalje postoje razgovori, kompleksno je, pričamo o delu sveta u kom košarka praktično ne postoji. To je neka nova teritorija za košarku, imaju prelepu dvoranu. Ljudi koji su u razgovorima su posvećeni svemu, ali moramo da budemo pažljivi. Ako dovedemo Dubai, onda neko drugo tržište ne bi bilo iskorišćeno. Ima mnogo timova. Da li Dubai treba da bude ispred Pariza i Londona? Možda, možda i ne. Vidimo šansu, to je regija u kojoj ne postoji profesionalna košarkaška liga, imaju teniski turni, golf, moto sportove... Sjajni su ljudi, neće se to preko noći rešiti, uzbuđeni smo zbog potencijala, odluka nije doneta. Kad pročitam neke novinarske članke o tome, samo se nasmejem. Razumem i posao medija i lično volim kada se piše o nama, čak i kada možda nije sve tačno", zaključio je Glikman.