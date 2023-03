Bio je suspendovan zbog tog poteza, a sada je otkrio i nepoznate detalje o čitavom slučaju koji je završio u policiji.

Prošlo je gotovo 13 godina od jednog od najčudnijih mečeva košarkaške reprezentacije Srbije - na prijateljskom meču u Atini, u kolektivnoj tuči igrača dva tima, "istakao" se kapiten Nenad Krstić koji je stolicom gađao Janisa Burusisa. Lider te generacije srpskog nacionalnog tima još jednom se prisetio svih detalja, a tokom gostovanja u podkastu Mileta Ilića otkrio je i nešto što javnost do sada nije znala!

Zbog haosa koji se odvijao na košarkaškoj utakmici Nenad Krstić je završio u pritvoru, a kasnije je osuđen na tri godine uslovno! Kazna je istakla i Krle tokom tog perioda nije pravio nikakve nerede po Grčkoj, ali javnost u Srbiji nije mnogo znala o celom sudskom postupku koji je se vodio protiv jednog od naših najboljih košarkaša u tom periodu.

"Smirilo se sve i Kešelj udara ovog Carcarisa nešto pesnicom u bradu i tu gotovo već... Onda Bjelica kreće, dole pod one tribine. I tu i ja, tu mi se nešto otkinulo. Organizacija utakmice je po meni bila loša, nije bilo redara, nije bilo policije. Ne bi tu niko mogao ništa, ali bar malo... Malo ljudi zna, posle je bilo problema i u tunelu, ispred svlačionice, u hotelu, meni su oduzeli pasoš, ja sam završio u pritvoru, išao sam u našu ambasadu i morao sam da dajem neke izjave. Pa ja tu nešto nisam hteo da dajem izjavu kao 'Zašto sam ja kao kapiten košarkaške reprezentacije ostavljen u pritvoru, da li li bi možda kapiten košarkaške reprezentacije Amerike bio zadržan u pritvoru?' i tako. Mislim, ja sam malo tu terao neki inat, ali u suštini zaslužio sam sve to. Posle sam bio i osuđen na tri godine uslovno. Stvarno je stigla presuda, to je značilo da ne smeš da napraviš problem u Grčkoj", ispričao je Nenad Krstić.

Podsećamo, sukob je nastao kada su se "zakačili" Miloš Teodosić i Adonis Focis, nastavljen je nakon što je Marko Kešelj udario Kostasa Carcarisa, dok je Nenad Krstić nasrnuo na Sofoklisa Scorcijanitisa koji je u to vreme važio za jednog od najjačih košarkaša na svetu. Zbog incidenta neposredno pred Svetsko prvenstvo u Turskoj Nenad Krstić je propustio tri, a Miloš Teodosić dve utakmice na tom takmičenju, gde je Srbija stigla do polufinala. Pogledajte tuču na meču Grčke i Srbije: