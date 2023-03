Utakmicu Dalas - Goldent Stejt obeležila je i šokantna situacija na klupi.

Izvor: YouTube/ChazNBA/Screenshot

Mnoge je zbunila situacija u NBA ligi, kojoj su košarkaši Dalasa otišli na protivničku polovinu i dopustili igračima Golden Stejta da potpuno sami izvedu aut ispod koša Mavsa. Tim povodom oglasio se gvlasnik Dalasa Mark Kjuban i prepričao šta se dogodilo:

"Za one koji se pitaju oko akcije na 1:54 minuta do kraja treće četvrtine, hajde da vam objasnim šta se dogodilo. Sudije su dosudile loptu za Dalas. Zvanični spiker je takođe to saopštio. Onda su ekipe otišle na tajm-aut, tokom kojeg su sudije promenile odluku i nikad nam nisu to rekle. Kada su videli da se postavljamo kao da je naša lopta, samo su dali loptu Voriorsima. Nikad nam ni reč nisu rekle. Golden Stejt je dobio laki koš i poene."

"Ludo je to da je ta situacija bitna u utakmici na dva poena ralike. Ovo je najlošije suđenje i najveća greška, verovatno u istoriji NBA lige. Sve što je trebalo da urade je da nam kažu, a nisu nam rekli. Samo dvojica sudija bila su na toj strani terena, a mi smo imali dvojicu naših igrača na polovini. Preostal sudija je očigledno mislio takođe da je naša lopta". Pogledajte šta se dogodilo:

MANO DO CÉU



O Golden State Warriors foi repor a bola e o Dallas Mavericks foi marcar no lado ERRADO DA QUADRA



O Warriors falou "f*da-se" e fez os pontos



INACREDITÁVEL KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

pic.twitter.com/moHnn0ADBZ — NBA do Povo (@NBAdoPovo)March 23, 2023

Dalas je zbog ove situacije odmah posle utakmice podneo zvanični prigovor na suđenje. Golden Stejt je pobedio tačno za dva poena, 127:125.