Španski klub je želeo da stigne do lopte u poslednjim sekundama meča i to im je pošlo za rukom, ali uz "prevaru".

Izvor: Twitter/OutBasket/printscreen

Košarkaši Anadolu Efesa i Real Madrida odigrali su meč (90:89) koji je odložen ranije u toku sezone, a turski tim je upisao veoma važnu pobedu. Ipak, meč koji je igran u okviru Evrolige verovatno će se duže pamtiti zbog pokušaja prevare koji su izveli košarkaši španskog tima u samom finišu susreta. Na samom kraju utakmice Rudi Fernandez je zbog "povrede" morao van terena...

I to ne bi bilo ništa čudno, da samo nekoliko sekundi ranije nije dosuđena mrtva lopta. Fernandez je trebalo da skače za loptu na četiri sekunde do kraja meča, a kako nije bio u stanju da nastavi meč, umesto njega je na teren kročio Valter Tavares. Jedan od najdominantnijih centara koji su ikada igrali Evroligu stao je na centar terena, što je bio signal igračima Efesa da se odmaknu od lopte! Pogledajte kako je to izgledalo:

Naravno, lopta je nakon ovog podbacivanja pripala Real madridu, koji je trojkom Džanana Muse uspeo samo da smanji zaostatak za turskim timom. Pobeda Atamanove ekipe, u čijim redovima je blistao oporavljeni Šejn Larkin, nije se dovodila u pitanje, pa Efes ponovo izgleda kao tim koji će igrati u završnici sezone.

Posle ovog meča košarkaši Real Madrida imaju skor 19-9 i nalaze se jedan korak iza prvoplasiranog Olimpijakosa. Sa druge strane, Anadolu Efes je stigao do učinka 14-14 i tako najavio da nije odustao od mesta u Top8 fazi Evrolige ove sezone. Podsećamo, Efes će u narednom kolu igrati protiv Partizana i taj meč mogao bi da ima izuzetno bitan za ambicije oba tima.