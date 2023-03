Crvena zvezda je doživela šokantan poraz u Zagrebu, ali nema vremena za tugovanje, dolazi Efes!

Izvor: MONDO

Crvena zvezda je poražena u ABA ligi od Cibone i nakon te utakmice trener Duško Ivanović rekao je da je pristup meču bio nedopustiv i da je njegov tim sam kriv za taj neočekivani poraz. Pred duel Evrolige sa Efesom vrlo je kratko objasnio Ivanović kako da se ekipa digne nakon poraza: "Pa lako, pobjedom, najlakše", rekao je on, a onda analizirao meč koji se igra u srijedu:

"Igramo protiv ekipe koja je evropski prvak, koja ima izvanredne igrače koji igra izvanredan pikenrol, koji čitaju 1 na 1... Kompletna ekipa. Ali mislim da mi u ovoj situaciji moramo da gledamo na sebe. Da igramo sa samopouzdanjem koje smo imali ranije, da igramo sa agresivnošću koju smo imali ranije i onda da vidimo", istakao je Ivanović.

Nakon dva uzastopna poraza ipak u klubu vjeruju da mogu da se izdignu i da serijom pobeda dođu do mjesta u najboljih osam u Evropi. "Rekao sam posle Bajerna da iskreno, iskreno mislim da imamo šanse da budemo među osam, ali da bi to stvarno bilo realno, da ne ostane samo na riječima, moramo da počnemo da pobjeđujemo", jasan je bio on.

Istakao je da su i pored poraza navijači sve vrijeme bili uz klub i da su davali ogromnu podršku ekipi u najtežim trenucima sezone. "Teško je posle takvog izdanja koje smo imali u Zagrebu svima je teško. Ali svjesni smo toga da je to prošlost i da jedna situacija i pristup igri koji više nikad ne smije da se ponovi. Mi možemo da izgubimo utakmicu, ali određeni pristup igri mora da ima evroligaš. Zvezda predstavlja veliku armiju navijača i ja bih opet istakao veličinu tih navijača posle ove utakmice vrlo lošeg izdanja našeg u Zagrebu dali veliku podršku koja govori o njihovoj veličini", naglasio je iskusni stručnjak.

Nema Branka Lazića u ekipi i pitanje je da li je on nedostajao u Zagrebu, ali to nije želio da uzima kao razlog poraza Ivanović. "Znate šta kad se izgubi utakmica, ako hoćemo da tražimo opravdanja mogu odmah deset da vam nađem. Ali nema nijednog opravdanja što smo izgubili jer Branko nije tu. Nismo izgubili jer on nije tu."

Zanimalo je novinare i da li je jedan ovakav "šamar" bio potreban ekipi. Sa tim se trener Zvezde složio: "Vidite jedno odlično pitanje. Mislim da je ponekad potrebno da ti nekad lupe jednu dobru šamarčinu da se osvijestiš i da znaš gdje si, da nisi gore nego da stojiš čvrsto na zemlji!"

Pitali su ga i za derbi u narednom kolu Evrolige, ali s obzirom da prije toga slijede mečevi Evrolige sa Efesom i Panatinaikosom taj meč je još daleko. "Ne mogu da dohvatim nikako do tamo, daleko je... Ne mogu nikako", jasan je bio Ivanović.