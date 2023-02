Selektor muške košarkaške reprezentacije Crne Gore Boško Radović gostovao je u jutarnjem programu RTCG i osvrnuo se na igre tokom kvalifikacija i plasman na Svjetsko prvenstvo.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Selektor naglašava da je odlazak na Svjetsko prvenstvo kruna njihovog rada i poručuje: ,,Godinama održavamo kontinuitet odlaska na velika takmičenja. Raduje da je uspjeh ostvaren sa novom generacijom igrača u odnosu na plasman na Svjetsko prvenstvo 2019. Ohrabruje da dolaze novi momci i da nastavljaju da ostvaruju ovako dobre rezultate."

Osvrnuo se i na kritike koje su se u javnosti mogle čuti u vezi sa košarkaškom reprezentacijom, kako navodi RTCG.

,,Tanka je linija od pretkvalifikacija do odlaska na Svjetsko prvenstvo. Pretkvalifikacije smo igrali većinski sa igračima iz domaće lige. Mi u Crnoj Gori generalno ne trpimo neki proces, vrijeme koje je potrebno za dolazak do uspjeha. Treba da smo srećni za svaki plasman na veliko takmičenje u bilo kojem sportu. Treba da spustimo previsoke kriterijume koje posjedujemo, dobro igramo u svim sportovima, tanka je linija između odlaska i ne odlaska na veliko takmičenje", ističe Radović.



Selektor je zadovoljan urađenim u posljednje dvije godine pa navodi: ,,Kvalifikacije traju dvije godine, 12 utakmica, svaki meč je bitan, svaka pobjeda je zlata vrijedna. Mnogo igrača je učestvovalo, svako je dao doprinos. Svi bi trebalo da budemo zadovoljni sa ovim što je napravljeno."



Naglasio je važnost svake utakmice.



,,Uvijek ima za nešto da se igra, eto ispostavilo se da je utakmica sa Njemačkom u Podgorici koju smo dobili bila ključna za odlazak na svjetsko prvenstvo, iako je u tom trenutku izgledalo da meč nema rezultatski značaj", zaključuje Boško Radović.



Svjetsko prvenstvo u košarci igra se od 25. avgusta do 10. septembra u Japanu, Filipinima i Indoneziji. Na prvenstvu učestvuju 32 selekcije, Crna Gora je jedna od 12 selekcija iz Evrope koja je izborila plasman.