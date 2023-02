Na Ol Staru mu se nije igralo, zato je pobjegao pravo na Jadransko more. Evo sa kim i gdje tačno.

Izvor: Instagram/anamariagoltes/printscreen

Ol-Star je završen, a igrači sa ovih prostora nisu bili oduševljeni što moraju da učestvuju u tom cirkusu. Nikola Jokić je javno rekao da on "nije igrač za takve mečeve", a Luka Dončić nije krio da jedva čeka kraj kako bi otišao na mini odmor!

To je i dočekao, a odmah nakon završetka NBA odletio sa svojom djevojkom, prelijepom Anamarijom Goltes na more. Ipak, to nije bio Meksiko, kako su izvještavali američki mediji, već se Slovenac zaputio na Jadransko more.

On je na svom instagram profilu postavio sliku na kojoj se vidi obala, a napisao je da je na ostrvu Krk. jednom od najljepših u Jadranskom moru. A otputovao je zajedno sa ovom ljepoticom:

Vidi opis DONČIĆ "POBJEGAO" SA OL-STARA ZBOG OVOGA: Amerikanci ga čekali u Meksiku, on sa ljepoticom stigao na Jadran! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: instagram/printscreen/anamariagoltes/ Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: instagram/printscreen/anamariagoltes/ Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: instagram/printscreen/anamariagoltes/ Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: instagram/printscreen/anamariagoltes/ Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: instagram/printscreen/anamariagoltes/ Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: instagram/printscreen/anamariagoltes/ Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: instagram/printscreen/anamariagoltes/ Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: instagram/printscreen/anamariagoltes/ Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: instagram/printscreen/anamariagoltes/ Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: instagram/printscreen/anamariagoltes/ Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: instagram/printscreen/anamariagoltes/ Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: instagram/printscreen/anamariagoltes/ Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: Instagram/anamariagoltes Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: instagram/printscreen/anamariagoltes/ Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: Instagram/anamariagoltes Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: Instagram/anamariagoltes Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: Instagram/anamariagoltes Br. slika: 17 17 / 17

Dončić je na Ol Staru odigrao samo 19 minuta, dao je svega četiri poena i jasno je bilo da mu nije do igranja na ovom meču. On čeka plejof da zajedno sa Kajrijem Irvingom, ali je izgleda jedva čekao i mali predah.

Igrao je ove sezone redovno i po 40 minuta, a prije toga je sa Slovenijom bio na Mundobasketu i nije imao kada da se regeneriše, pgootovo kada se uzme u obzir da je za reprezentaciju igrao povrijeđen. A evo gdje se trenutno Dončić odmara.

Izvor: Instagram/lukadoncic