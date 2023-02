Karl Meloun, legenda NBA lige, bio je dio NBA Ol-stara i izbjegavao je da govori o tome što je kao 20-godišnjak dobio sina sa 13-godišnjakinjom i dugo nije htio da ga prizna.

Izvor: Profimedia

Čuveni košarkaš Karl Meloun (59), jedan od najboljih krilnih centara u istoriji NBA lige, bio je na ovogodišnjem Ol-staru u Solt Lejk Sitiju dio žirija u takmičenju u zakucavanjima. Međutim, nekima je zasmetalo što je tu zbog njegove prošlosti koja nema veze sa košarkom. Nakon što se "Poštar" povukao 2004. godine, o njemu je sve češće počelo da se govori i piše kroz to da je sa 20 godina dobio sina sa 13-godišnjom djevojčicom. Godinama je poricao očinstvo, a onda je prihvatio nekadašnjeg NFL igrača Demetresa Bela kao svog sina kada je već bio odrastao čovjek i stvorili su međusobni odnos.

Iako se o tome nije previše pričalo, ipak se znalo za to i dok je igrao, a Meloun nikad nije zbog toga bio krivično ili na bilo koji način gonjen. Tokom njegove velike karijere to se nije pominjalo, a pojedini mediji u Americi primjetili su da će to prećutkivano i tokom ovogodišnjeg Ol-stara. Tako je novinar Gordon Menson iz Solt Lejk "Tribjuna" otkrio da Meloun ne želi da priča sa njim. Pročitajte njegovu kolumnu koja je izazvala veliku pažnju i koja je očigledno veoma zasmetala Melounu, kao i još stvari koje je isti autor ranije objavljivao.

"On samo želi da priča o dobrim vremenima, nikad o onim lošim, nikad o problemu koji je sa pravom došao u prvi plan u javnosti, ali o tome nikad nije do kraja pričao. Tokom 1983. godine, Meloun je napravio dijete 13-godišnjoj djevojčici, Gloriji Bel. O tome je prvi put pisano prije 25 godina i obično su svi to previđali, kao i tokom ovogodišnjeg Ol-star vikenda. NBA liga pozvala ga je da učestvuje i slavila ga je tokom takmičenja u zakucavanju, kao što je proglašavan i za jednog od 75 najboljih igrača u istoriji".

"Zato je na zakazanom susretu sa novinarima u petak dao nekoliko intervjua za različitim stolovima, a onda je rekao da će pričati za Solt Lejk Tribjun samo ako kolumnisti napuste prostor. Želio je da odem. A šta sam uradio? Meloun i ja imali smo uspone i padove tokom njegovog boravka ovdje (dok je igrao za Jutu Džez od 1985. do 2003), ali mislio sam da smo sada dobri. Jednom me je pozvao i u svoju kuću, na zabavu kraj bazena, kao i na svoj ranč u Luzijani ili u Arkanzasu, gdje god da je. Oba poziva sam veoma pristojno odbio. Gostovao je i u mojim radio-emisijama, nekoliko puta. To je zapravo bio poslednji put da smo razgovarali".

"U petak, iznenada, nekoliko decenija kasnije, nije htio ništa od toga. Šta je napravilo takav preokret kod 'Poštara'? Pitam se, ali na kraju krajeva - i nije bitno. Za njega je to još jedan pokušaj izbjegavanja odgovornosti, zadržavanja bijesa i izbjegavanja da se suoči sa teškim pitanjima...On i NBA liga žele da ga udalje od teških pitanja i još težih odgovora. Neka ga operu i sklone od te priče spektakl i 'status kvo'".

"Žena koja je tako mlada sa njim ostala trudna rekla je 1998. godine da njena porodica nikad nije razmatrala krivično gonjenje protiv Melouna jer je on bio 'dijete iz komšiluka' i ne bi mogao da obezbjedi podršku za dijete iz zatvora. Ali kada 20-godišnjak napravi dijete 13-godišnjakinji, to je silovanje maloljetnice. A to što si NBA liga ne može da spere tu činjenicu. I za ovo se godinama znalo, ali su se vremena promijenila. Sa širom sviješću ljudi, sa oštrijim stavovima i zahtijevima za odgovornošću, izoštrili su se i pogledi na takve stvari. Kada je 'Tribjun' prvi pisao o tome, kao i o blizancima koje je dobio sa 17-godišnjakinjom kada je i on imao 17 godina, neki su bili uznemireni, a mnogi navijači Jute kao i mediji branili su ga zbog onoga što je radio na terenu, a ne zbog onota što je uradio u svojim mladim godinama".

"Meloun je isprva poricao očinstvo i kasnije je pristao na nagodbu koja nije zahtijevala da on prizna da je dijete njegovo. Zario je glavu u pjesak kada je trebalo da se uspravi i da preuzme odgovornost. Na kraju, mimo njegove volje, pristao je na pomirenje i priznao je dijete, pa sada ima odnos sa 38-godišnjim sinom, bivšim NFL igračem. Ali popularnost dokumentarca o Majklu Džordanu 'Poslednji ples' vratila je Melouna u centar pažnje, kao i njegova zlodjela u svijest javnosti. Ukucajte njegovo ime u gugl ili tviter, vidjećete 'more' odgovora", piše u kolumni američki novinar.

"Znam da ljudi govore negativno o meni", rekao je Meloun novinarima u petak, ali nije želio da priča o privatnom životu, niti da dalje komentariše to što je rekao. Evo kako je novinar Gordon Menson vidio tu situaciju: "Trebalo je da ima komentar na to. Oni koji ga brane kažu da je to davna istorija, a oni koji ga kritikuju kažu da sve to mora da se zapamti, da se suoči sa tim, da to bude osuđeno i da bude iskorišćeno kao alat da obrazuje sve. Evo šta o njemu kaže Melounov sin: "On je napravio grešku, ali na kraju dana, on je ipak sjajan otac. On i dalje brine o Demetresu", rekao je sin Kej-Dži koga je Karl odmah priznao. Ipak, slavni košarkaš ništa o tome nije rekao.

Za kraj, novinar je zaključio: "Koliko bi trebalo da poštujemo Karla Melouna? Da li bi trebalo da ga zapamtimo kao sjajnog igrača, nadarenog strijelca, kao sjajnog skakača, kao neustrašivu silu na terenu ili kao ponosnog veterana koji kritikuje mlađe profesionalce da ne rade dovoljno? Ili da ga zapamtimo kao nesigurnog čovjeka koji se ljuti? Da li bi trebalo da tražimo patnju i kaznu za njegovo neodgovarajuće ponašanje u prošlosti? Da li da zahtijevamo dublja objašnjenja, nove komentare, jer je uzor? Pogotovo nakon što mu NBA liga odaje priznanje? Želite da ga volite i mrzite ili pomalo i jedno i drugo? Niko nije savršen, on je radio pozitivne i istaknute humanitarne stvari, ali njegove greške, kada god su se dogodile, lako se mogu nazvati veoma teškim".

"Njegova statua ispred hale u kojoj je odigrana Ol-star utakmica pamti ga kao igrača, ali šta ćemo sa njim kao čovjekom? Da li je on planina od čovjeka? Da li je on mera ljudskosti? Samo Meloun može da odgovori na to. I trebalo bi to da uradi, jasno i bez ustezanja, i trebalo bi to da uradi navijačima Jute Džez, koji su stajali iza njega i navijali za njega. Neki su tražili odgovore, mnogi traže objašnjenja i traže da se nikad više ne povlači u tišinu i razjasni sve, da se više nikad ne provlači na 'zadnja vrata' i da ne ostane enigma kakva je bio".