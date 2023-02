Srpski košarkaš otkrio neke od planova za budućnosti i ispričao šta mu sveta u profesionalnoj karijeri.

Iako je već godinama jedan od najboljih igrača NBA lige, a ove sezone ide ka trećem MVP priznanju među najboljim košarkašima sveta, očigledno je da se Nikola Jokić ne uklapa po svemu u svet američkog profesionalnog sporta. Mnogo buke, svetla koja su stalno upaljena ka pozornici i situacija gde se prati svaki korak ne prijaju momku iz Sombora...

Ne krije to Jokić. I tokom konferencije u Solt Lejku, pred ovogodišnji Ol-star meč, pričao je o stvarima koje ne voli. Novinare je zanimalo kako će se najbolji centar u NBA ligi ponašati kada završi igračku karijeru, a Nikola ih je malo iznenadio odgovorom. Nakon što je izabrao Vlatka Čančara i Arona Gordona kao saigrače za koje bi voleo da prežive apokalipsu, otkrio je i da mrzi mobilne telefone i to što je slavan.

"Neću koristiti telefon kada završim karijeru. Mogu da izdržim bez svega toga, samo mi treba jutjub da mogu da gledam konjske trke. To je to", rekao je Nikola Jokić i zatim dodao šta mu je najteže u profesionalnoj karijeri: "Mediji... I slava."

Po rečima srpskog centra, on toliko često mora da daje izjave i prisustvuje konferencijama za štampu da je to postalo naporno i dosadno. Mnogo više bi želeo da to vreme provodi na druge načina, na košarkaškom terenu, gledajući konjske trke ili sa porodicom koja se uvećala krajem 2021. godine kada su supruga Natalija i on dobili ćerku.